پیشرفتهای شهرستان دره شهر بعد از انقلاب/ شهرستان به قطب کشاورزی استان تبدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدی صبح یکشنبه در حاشیه افتتاح طرحهای شهرستان در ایام دهه فجر اظهار داشت: بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی این است که ثابت کرد دین اسلام به بهترین وجه توان اداره جامعه را دارد.

رشیدی افزود: از دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران این است که به آن درجه از معرفت رسیده که ولایت فقیه را از صمیم قلب قبول داشته و پشتیبانی کنند.

وی ادامه داد: در بحث آموزش اگر نسبت به قبل از انقلاب بررسی شود قابل قیاس با آن نیست، در شهرستان دره شهر دو هزار و 200 نفر دانشجو در رشته های مختلف و در سطوح مختلف و غیر از سطح دکترا مشغول به تحصیل هستند.

این مسئول اظهار داشت: در همه پایه ها و حتی در روستاها و مناطق عشایری مدارس وجود دارد و حوزه های علمیه قوی و انجمن مختلف فرهنگی و هنری در شهرستان فعال است.

وی اضافه کرد: شهرستان دره شهر با اوج بالندگی و پیشرفت برای مردم استان هنوز ناشناخته است و جزو شهرستان های پیشرو و پیشرفته در سطح کشور است.

رشیدی ادامه داد: سه رودخانه سیکان، سراب دره شهر و ماژین از دل کبیرکوه و رودخانه سیمره در آن وجود دارد.

توسعه کشاورزی در شهرستان دره شهر

وی افزود: حدود 28 هزار هکتار زمین کشاورزی مرغوب دارد و 11 نوع حبوبات در آن کاشت و برداشت می شود.

رشیدی ادامه دا : گندم و برنج هم در این شهرستان از رونق بیشتری برخوردار شده است و حدود 930 هکتار برنج مرغوب زیر کشت می رود.

فرماندار دره شهر تصریح کرد: زمین های دشت کولیوند، ارمو و ماژین در تمام سال زیردستان کشاورزان در حال محصول دهی هستند و در بخش ماژین دره شهر 100 هکتار باغات مرکبات وجود دارد.

رشیدی تصریح کرد: بخش عظیمی از زمین های شهرستان به زیر کشت برنج، گندم، ذرت، طالبی و خیار و حبوبات رفته است.

وی اضافه کرد : شهرستان دره شهر به یکی از بازارهای شهر تهران ، خوزستان و لرستان تبدیل شده است.

رشیدی ادامه داد: از 28 هزار هکتار زمین کشاورزی 6.5 هزار هکتار آن زی آب است که از همین مقدار زمین سال گذشته حدود 35 هزار تن برداشت گندم داشتیم که اگر به جای روش نیمه صنعتی از روش مکانیزه استفاده شود تولید محصول به پنج برابر افزایش خواهد یافت.

وی افزود: ما در هیچ روستایی جاده بدون آسفالت نداریم و راه دسترسی به همه شهرها آسفالت است اما آسفالت آنها کهنه است و عمر آسفالت تمام شده و نیاز به اعتبار دارد تا تعمیر و مرمت شود.

رشیدی اضافه کرد: کارخانه ترشی و خیارشور شهرستان دره شهر در سطح کشور نمونه است و کارخانه پلی اتیلن، بسکویت و کلوچه، کارخانه ایزوگام و تولید دستمال کاغذی در سطح شهرستان درحال فعالیت هستند.

وی ادامه داد: در آینده نزدیک کارخانه استیل کرد که نخ انواع خودروها را تامین می کند به بهره برداری خواهد رسید.

بهره برداری از طرحهای دهه فجر

فرماندار دره شهر گفت: 15 طرح دامداری، آموزشی و خدماتی در شهرستان دره شهر به بهره برداری رسیده است.

رشیدی افزود: 30 واحد مسکن مدجویان تحت حمایت بهزیستی با زیربنای سه هزار متر مربع به بهره برداری رسیده است.

وی ادامه داد: چهار واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت 80 هزار قطعه به بهره برداری رسیده است.

رشیدی اضافه کرد: گازرسانی به پنج روستای بخش مرکزی انجام گرفت و هنرستان شبانه روزی فنی و حرفه ای شهدای دانش آموز دره شهر به بهره برداری رسیده است.

این مسئول اظهار داشت: هشت واحد پرواربندی گوساله با ظرفیت 275 راس نیز از جمله طرح مورد بهره برداری در دره شهر بود.

این مسئول اظهار داشت: برای بهره برداری از این میزان طرح 27 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

شهرستان دره شهربا یک هزار و 480 كيلومترمربع وسعت و 60 هزار نفرجمعيت درغرب كشور واقع و يكي از شهرهاي كوهپايه كبيركوه از سلسله جبال زاگرس است.

دره شهر داراي آثار باستاني مثل آتشكده دره شهر، پل گاوميشان، شكارگاه بهرام چوبين، شهرباستاني مهرگانكده(مهرجانقذق) ، دربندوتنگ كافراي بدره و...است.