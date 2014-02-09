به گزارش خبرنگار مهر، المیرا ثمینی‌پور در گفتگو با سایت فدراسیون فوتبال ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: پس از کسب عنوان نایب قهرمانی تیم ملی فوتسال بانوان برای اولین بار در رقابتهای آسیایی اینچئون کره‌جنوبی، مسئولان فدراسیون فوتبال قول پاداش به بازیکنان تیم ملی فوتسال را دادند که طی چند روز گذشته علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال به همراه فریده شجاعی نایب رئیس فدراسیون، کادر فنی تیم ملی فوتسال و بازیکنان این تیم نشستی را تشکیل دادند.

وی ادامه داد: بازیکنان از رئیس فدراسیون خواستند تا حمایت‌های خود را از این رشته دریغ نکرده و بستر رشد و گسترش را برای ملی پوشان فراهم کنند. ضمن اینکه در این نشست علاوه بر بررسی مشکلات بازیکنان، علی کفاشیان رئیس فدراسیون دستور پرداخت مبلغ 2 میلیون تومان به همراه یک نیم سکه به بازیکنان را داد تا از زحماتشان برای کسب عنوان نایب قهرمانی در رقابتهای آسیایی کره‌جنوبی تقدیر کند.

سرپرست تیم‌های ملی فوتبال و فوتسال بانوان ایران اضافه کرد: بر همین اساس ما منتظر بازیکنان هستیم تا با حضورشان در فدراسیون فوتبال پاداش های خود را دریافت کنند.

وی درباره برگزاری اردوهای تیم‌های ملی هم یادآور شد: اردوی تیم ملی نونهالان هم اکنون در کمپ تیم‌های ملی در حال برگزاری است تا برترین بازیکنان برای رقابتهای منطقه‌ای جنوب و مرکز آسیا انتخاب شوند.

ثمینی‌پور در پایان گفت: تیم ملی جوانان در بندرعباس حضور داشته و به انجام تمرینات خود زیر نظر کادر فنی می پردازد و یک بازی دوستانه نیز با تیم سیرجان برگزار می‌کند. بازیکنان تیم ملی فوتسال نیز هفته گذشته در اردو بوده و تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی پیگیری کردند.