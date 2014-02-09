کنسرت موسیقی غلامرضا صنعتگر در بندرعباس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این کنسرت موسیقی که با حضور بیش از هزار و 500 نفر ظهر یکشنبه برگزار شد، صنعتگر ضمن اجرای ترانه های مختلف، آهنگ های آلبوم جدید خود با عنوان "هنوزم سرپام" را نیز اجرا کرد.

بهداد سلیمی قهرمان وزنه برداری المپیک نیز از جمله حاضران در این کنسرت بود.

غلامرضا صنعتگر متولد دهم آذر ۱۳۵۴ در بندرعباس می باشد و دارای تخصص در نواختن پیانو ، گیتار و سازه های پوستی است که ترانه های میهنم ایران، میشه ضامنم بشی و عطر نرگس از مهمترین آثار این هنرمند است که به تکرار از شبکه های مختلف صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شود.

وی مدت هاست با بیماری نارسایی کبد دست و پنجه نرم می کند و مدتی پیش نیز به علت این بیماری در بیمارستان بستری شد.