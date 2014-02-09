  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۳۶

کنسرت موسیقی غلامرضا صنعتگر در بندرعباس برگزار شد

کنسرت موسیقی غلامرضا صنعتگر در بندرعباس برگزار شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: کنسرت موسیقی غلامرضا صنعتگر خواننده مطرح هرمزگانی همزمان با دهه فجر در سالن فجر بندرعباس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این کنسرت موسیقی که با حضور بیش از هزار و 500 نفر ظهر یکشنبه برگزار شد، صنعتگر ضمن اجرای ترانه های مختلف، آهنگ های آلبوم جدید خود با عنوان "هنوزم سرپام" را نیز اجرا کرد.

بهداد سلیمی قهرمان وزنه برداری المپیک نیز از جمله حاضران در این کنسرت بود.

غلامرضا صنعتگر متولد دهم آذر ۱۳۵۴ در بندرعباس می باشد و دارای  تخصص در نواختن پیانو ، گیتار و سازه های پوستی است که ترانه های میهنم ایران، میشه ضامنم بشی و عطر نرگس از مهمترین آثار این هنرمند است که به تکرار از شبکه های مختلف صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شود.

وی مدت هاست با بیماری نارسایی کبد دست و پنجه نرم می کند و مدتی پیش نیز به علت این بیماری در بیمارستان بستری شد.

 

کد مطلب 2232653

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها