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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۴۸

عوامل «یادداشت‌های یک زن خانه‌دار» در مرزداران منتظرند

عوامل «یادداشت‌های یک زن خانه‌دار» در مرزداران منتظرند

کارگردان مجموعه تلویزیونی «یادداشت های یک زن خانه دار» از بازنویسی های چندباره فیلمنامه این سریال و همچنین کلید خوردن کار با رسیدن بودجه خبر داد و گفت که هم اکنون مقدمات کار آماده شده و عوامل مشغول خریدن لوازم صحنه در لوکیشنی واقع در مرزداران هستند.

مسعود کرامتی درباره سریال «یادداشت‌های یک زن خانه‌دار» که قرار است همزمان با نوروز در شبکه چهار پخش شود به خبرنگار مهر گفت: قول هایی برای تخصیص بودجه به این کار داده شده است البته فیلمنامه کار هم نیاز داشت که دچار تغییراتی شود و حالا ما منتظریم تا به محض رسیدن بودجه کار را کلید بزنیم.

وی ادامه داد: لازم بود که بازنویسی هایی روی متن فیلمنامه صورت بگیرد و ما حدود چهار تا پنج بار متن را بازنویسی کردیم. هم اکنون هم عوامل در حال خریدن لوازم صحنه برای لوکیشنی در خیابان مرزداران شهر تهران هستند. این لوکیشن داخلی است و در آن چهار واحد به تصویر کشیده می شود که ما در ابتدا درگیر قصه های سه خانواده اول می شویم و یکی از این کاراکترها با نام شیوا یادداشت های روزانه ای می نویسد. شیوا همان شخصیت اصلی این ساختمان و داستان است.

کرامتی با بیان اینکه امیدوار است به زودی کار را کلید بزند، اظهار کرد: ما امیدواریم که بتوانیم تا چند روز آینده کار را شروع کنیم چون کار تقریبا آماده است و حتی بازیگران هم مشخص شده اند فقط چون با آنها قرارداد نبسته ایم نمی توانیم اسمی از آنها به میان بیاوریم. کارهای مقدماتی انجام شده است و به محض کلید خوردن کار را سریعا جلو خواهیم برد.

کارگردان مجموعه تلویزیونی «یادداشت‌های یک زن خانه‌دار» در ادامه اظهار کرد: تصویربرداری این کار حدود 5 ماه و نیم به طول خواهد انجامید و پیش‌بینی ما برای این کار 40 جلسه است.

سریال «یادداشت‌های یک زن خانه‌دار» در 45 قسمت، 35 دقیقه‌ای برای پخش در ایام نوروز تهیه و تولید می‌شود که 15 قسمت ابتدایی آن برای پخش در نوروز در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 2232683

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