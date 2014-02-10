مسعود کرامتی درباره سریال «یادداشت‌های یک زن خانه‌دار» که قرار است همزمان با نوروز در شبکه چهار پخش شود به خبرنگار مهر گفت: قول هایی برای تخصیص بودجه به این کار داده شده است البته فیلمنامه کار هم نیاز داشت که دچار تغییراتی شود و حالا ما منتظریم تا به محض رسیدن بودجه کار را کلید بزنیم.

وی ادامه داد: لازم بود که بازنویسی هایی روی متن فیلمنامه صورت بگیرد و ما حدود چهار تا پنج بار متن را بازنویسی کردیم. هم اکنون هم عوامل در حال خریدن لوازم صحنه برای لوکیشنی در خیابان مرزداران شهر تهران هستند. این لوکیشن داخلی است و در آن چهار واحد به تصویر کشیده می شود که ما در ابتدا درگیر قصه های سه خانواده اول می شویم و یکی از این کاراکترها با نام شیوا یادداشت های روزانه ای می نویسد. شیوا همان شخصیت اصلی این ساختمان و داستان است.

کرامتی با بیان اینکه امیدوار است به زودی کار را کلید بزند، اظهار کرد: ما امیدواریم که بتوانیم تا چند روز آینده کار را شروع کنیم چون کار تقریبا آماده است و حتی بازیگران هم مشخص شده اند فقط چون با آنها قرارداد نبسته ایم نمی توانیم اسمی از آنها به میان بیاوریم. کارهای مقدماتی انجام شده است و به محض کلید خوردن کار را سریعا جلو خواهیم برد.

کارگردان مجموعه تلویزیونی «یادداشت‌های یک زن خانه‌دار» در ادامه اظهار کرد: تصویربرداری این کار حدود 5 ماه و نیم به طول خواهد انجامید و پیش‌بینی ما برای این کار 40 جلسه است.

سریال «یادداشت‌های یک زن خانه‌دار» در 45 قسمت، 35 دقیقه‌ای برای پخش در ایام نوروز تهیه و تولید می‌شود که 15 قسمت ابتدایی آن برای پخش در نوروز در نظر گرفته شده است.