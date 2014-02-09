کشف زمین خواری 7 میلیاردی / دستگیری 2 زمین خوار

سرهنگ احمدی تبار، رئیس پلیس آگاهی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: پس از ارجاع یک فقره پرونده از اداره کل راه و شهرسازی کردستان به پلیس آگاهی در خصوص تصرف عدوانی مساحت قابل توجهی از اراضی ملی از سوی دونفر، پیگیری پرونده به ماموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی این پلیس سپرده شد.

وی افزود: در بررسی پرونده مشخص شد، متهمان 9 هزار و 159 متر از اراضی ملی واقع در حومه شهر سنندج را به صورت غیرقانونی به تصرف درآورده اند. در این رابطه و با هماهنگی مقام قضائی موضوع به کارشناسان ارجاع شد و با تطبیق نقشه های مرجع اتهام این دو نفر در خصوص زمین خواری به اثبات رسید.

رئیس پلیس آگاهی کردستان خاطر نشان کرد؛ ارزش زمین های تصرف شده بیش از 7 میلیارد و 300 میلیون ریال برآورد شده است. متهمان نیز در بازجویی ها به جرم خود اعتراف کرده و پرونده شان در اختیار مقام قضایی قرار گرفته است.