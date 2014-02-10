«فیلم ناتمامی برای دخترم سمیه» اتفاقی نو در مستندهای سیاسی است

رضا پورحسین مدیر شبکه مستند سیما در گفتگو با مهر درباره مستند «فیلم ناتمامی برای دخترم سمیه» به کارگردانی مرتضی پایه‌شناس که در سی و دومین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد، اظهار کرد: این اثر مستند بسیار خوبی است. جدا از ساختار و پژوهش خوبی که این مستند دارد، دارای تصاویر بکری است که ما تا به حال این تصاویر را از اردوگاه یا به عبارتی قلعه اشرف نداشته ایم. این چیزی است که من فکر می کنم در مستندهای دیگری از این دست -که سیاسی به حساب می آیند- دیده نشده است.

وی افزود: من به عنوان یک بیننده این فیلم را پسندیدم و به عمق پوچ بودن و ظلمی که افراد در حق انسان و آزادی های فردی انسان می کنند، پی بردم. این اثر مستند کمک می کند بفهمیم منافقان چطور فکر و مغز افراد را در یک چارچوب بسیار خشک آهنین مسخ کرده اند. چنین چیزی در بشریت مرسوم نبوده است.

مدیر شبکه مستند تأکید کرد: متاسفانه برخی منافقان فرصت فکر کردن را نیز از افراد می گرفتند و از آنها فرصت پردازش اطلاعات را سلب می کردند. «فیلم ناتمامی برای دخترم سمیه» این اطلاعات را به خوبی نشان داده است.

پورحسین که در مرکز همایش های برج میلاد با مهر سخن می گفت، یادآور شد: این اثر قدری از آثار مستند کلیشه ای در عرصه سیاسی فاصله گرفته و این به نظر من اتفاق خوبی است.

مستند «فیلم ناتمامی برای دخترم سمیه» در گروه معارف، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس سیمافیلم تهیه شده که در هفتمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت موفق به دریافت جایزه بهترین مستند- سیاسی اقتصادی این فستیوال شد.

این مستند در بخش مستند سی و دومین جشنواره فیلم فجر شرکت کرده است.