مسئولان قبل از هر اقدامی همه جوانب را بسنجند

ابراهیم کارخانه ای در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قبل از توزیع سبد کالا باید برنامه ریزی دقیق و اصولی انجام می شد، اظهار داشت: در رابطه با گروه هایی که به آنها سبد کالا تعلق می گرفت باید برای جمع آوری اطلاعات وقت گذاشته می شد تا این سبد کالا به اشخاصی که نیازمند هستند، برسد.

وی با بیان اینکه کسانی وجود دارند که به شدت به این سبد کالا نیازمند هستند اما مدرک شناسایی ندارند و این موجب محرومیت آنها از گرفتن این سبد می شود، عنوان کرد: کارگرانی نیز وجود دارند که اسم آنها در هیچ سازمان و نهادی ثبت نشده اما به این سبد کالا نیازمند هستید.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین افرادی هستند که زیر پوشش بهزیستی و کمیته امداد نیستند و به عنوان نیازمند اسم آنها در هیچ نهادی ثبت نشده و می بینیم که به آنها سبد کالا تعلق نگرفته است.

کارخانه ای با بیان اینکه باید نحوه توزیع سبد کالا عزتمندانه باشد، بیان کرد: ملت ایران، ملتی عزیز در عرصه جهانی و ملتی است که در طول 35 سال عمر انقلاب اسلامی در مقابل همه قدرت های جهانی ایستادگی کرده است.

وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) به ملت ایران درس عزت و سرافرازی داده و مقام معظم رهبری آن را استمرار بخشیده است، ابراز داشت: اگر قرار است کاری انجام شود باید تمام جوانب آن سنجیده شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به جای دادن سبد کالا دولت می توانست هزینه آن را به صورت نقدی به حساب یارانه ای مردم واریز کند، اظهار داشت: هم اکنون 75 میلیون نفر از مردم یارانه دریافت می کنند و به طبع نیازمندان از یارانه استفاده می کنند.

ابراهیم کارخانه ای با بیان اینکه قشر عظیم کشاورزان از دریافت سبد کالا حذف شدند، بیان کرد: آیا کشاورزان نیازی به این سبد کالا ندارند و آیا کشاورز نیازمند وجود ندارد؟

وی با بیان اینکه اگر قرار بود سبد کالا به عنوان عیدی به مردم در دهه فجر هدیه داده شود باید به بهترین نحو ممکن آن را توزیع می کردند، عنوان کرد: توزیع سبد کالا صحیح نبود و باعث ایجاد صف های طولانی مردم شد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید قبل از آغاز توزیع سبد کالا بر روی این مسئله برنامه ریزی و فکر می کرد و تمام جوانب قضیه را می سنجید و سپس بهترین راه را برای توزیع سبد کالا اتخاذ می کرد، افزود: شناسایی گروه های هدف امکان پذیر بود و می توانستند این کار را انجام دهند.