نصب12 اثر حجمی با عبارت 22 بهمن در سطح شهر

به گزارش خبرگزاری مهر،سازمان زیباسازی شهر تهران به منظورفرهنگ سازی، انتقال پیام انقلاب و بزرگداشت ایام دهه فجر؛ 12 اثر حجمی با عبارت 22 بهمن را در 12 نقطه از شهر نصب کرده است.

هرکدام از این سازه ها در 6 قطعه با عبارت 22 بهمن ساخته و در ضلع شرقی و غربی میدان آزادی، ضلع غربی میدان انقلاب، دو طرف میدان فاطمی، ضلع جنوبی میدان حسن آباد، بزرگراه حکیم روبروی برج میلاد، برگراه چمران جنوب به شمال بعد از پل همت، ورودی ملاصدرا از چمران، همت شرق به غرب قبل از خروجی چمران، خیابان شیخ فضل الله شمال به جنوب قبل از پل آزمایش، بزرگراه چمران تقاطع باقرخان(دو طرف) و چهارراه ولیعصر روبروی تاتر شهر نصب شده اند.

این سازمان همچنین، همزمان با فرا رسیدن سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری جشن های ملی انقلاب؛ خیابان ها، معابر و میادین اصلی شهر را آذین بندی و نورپردازی کرده است.

سازمان زیباسازی شهر تهران علاوه بر این، همسو با دیگر سازمان ها و نهادها به منظور برگزاری هرچه با شکوهتر جشن پیروز انقلاب اسلامی ایران، با نصب پلاکارد، بنرهایی با مضامین انقلابی و پرچم های رنگی حال و هوای انقلابی به شهر داده است.

آذین بندی و چراغانی ساختمان های اصلی شهر، معابر و میادین شهر با ریسه های رنگی و چراغ های کم مصرف و اکران طرحی در ابعاد 1300 متر مربع در ضلع شمال غربی میدان انقلاب، از دیگر اقداماتی است که سازمان زیباسازی به منظور زیباسازی بصری تهران انجام داده است.

سازمان زیباسازی حجم وسیعی از تبلیغات محیطی تصاویر راه پیمایی سال های گذشته مردم انقلابی را علاوه بر مسیرهای راه پیمایی؛ در میادین انقلاب، ولیعصر و راه آهن با هدف اطلاع رسانی و هویت بخشی طراحی و نصب کرده است.

تهیه و ارسال تیزر ایام مبارک دهه فجر برای اکران در تلویزیون های شهری با تکرار سیصد بار در روز در هر تلویریون، از دیگر اقدامات قابل ذکر این سازمان در گرامیداشت 22 بهمن است.