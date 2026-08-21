جهش دوباره اونس طلا به بالای ۴۵۰۰ دلار؛ نقره از ۶۹ دلار گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت جهانی طلا و نقره در معاملات صبح جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ با تداوم تقاضای سرمایهگذاری و افزایش نااطمینانی در بازارهای مالی، در سطوح بالاتری معامله شد.
بر اساس آخرین دادهها، هر اونس طلا با افزایش ۴۹.۱۱ دلاری، معادل ۱.۰۹ درصد رشد، به ۴۵۶۴.۸۹ دلار رسید. نقره نیز با رشد ۰.۹۹۹ دلاری، معادل ۱.۴۷ درصد افزایش، در سطح ۶۹.۰۷۴ دلار معامله شد.
بر اساس این گزارش طلا در حالی بالای مرز ۴۵۰۰ دلار باقی مانده که در مسیر ثبت سومین رشد هفتگی متوالی قرار دارد. افزایش نوسان در بازارهای ارز و اوراق قرضه، رشد قیمت نفت و نگرانی از فشارهای تورمی، سرمایهگذاران را به سمت فلزات امن سوق داده است.
این فلز گرانبها در هفته جاری پس از اعلام برنامه وزارت خزانهداری آمریکا برای دستکم دو برابر کردن بازخرید اوراق بدهی بلندمدت، بیش از ۴ درصد جهش کرد. این تصمیم باعث افت شدید بازده اوراق خزانه و تضعیف دلار شد؛ عاملی که به تقویت طلا کمک کرد. با وجود بازگشت بخشی از بازده اوراق در ادامه هفته، طلا بخش عمده رشد خود را حفظ کرده است.
افزایش بهای نفت نیز با تشدید نگرانیهای تورمی و آمادهسازی آمریکا برای اعمال تحریمهای اقتصادی تازه علیه ایران، از قیمت فلزات گرانبها حمایت کرده است. در کنار این عوامل، تقاضای سرمایهگذاری قوی و خریدهای ادامهدار بانکهای مرکزی، بهویژه از سوی چین، از دیگر محرکهای رشد طلا عنوان شده است.
نقره نیز که از ابتدای هفته بیش از ۵ درصد افزایش قیمت را ثبت کرده، همراستا با طلا و تحت تأثیر همین عوامل صعودی، به بالای ۶۸ دلار رسیده و در آستانه ثبت سومین هفته مثبت متوالی قرار دارد.
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