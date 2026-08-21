برنت در مرز ۹۳ دلار ایستاد؛ ثبت دومین رشد متوالی هفتگی نفت

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت نفت خام در معاملات صبح جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ با وجود کاهش روزانه، همچنان در مسیر ثبت دومین رشد هفتگی متوالی قرار دارد؛ روندی که تحت تأثیر تشدید تنشها در خاورمیانه و نگرانی درباره اختلال در عرضه جهانی شکل گرفته است.
بر اساس آخرین قیمتها، هر بشکه نفت برنت دریای شمال با کاهش ۰.۵۱۲ دلاری، معادل ۰.۵۵ درصد، به ۹۳.۲۶۷ دلار رسید. نفت خام وستتگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با افت ۰.۶۷۷ دلاری، معادل ۰.۷۸ درصد، در سطح ۸۶.۱۵۳ دلار معامله شد.
با وجود افت قیمت در معاملات صبح جمعه، نفت خام آمریکا از ابتدای هفته تاکنون نزدیک به ۶ درصد و نفت برنت بیش از ۵ درصد افزایش قیمت داشتهاند و در صورت تداوم روند فعلی، هر دو شاخص میتوانند دومین رشد هفتگی متوالی خود را ثبت کنند.
تداوم تنش میان ایالات متحده و ایران و اختلافات دو طرف بر سر تنگه هرمز، از مهمترین عوامل حمایتکننده از قیمت نفت است. واشنگتن قصد دارد فشار اقتصادی بر تهران را افزایش دهد؛ اقدامی که دونالد ترامپ از آن با عنوان «روز سرنوشتساز اقتصادی» یاد کرده و انتظار میرود جزئیات آن روز دوشنبه اعلام شود.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، این طرح میتواند محدودیتهایی را بر کانالهای مالی و تجاری ایران، بانکها، شرکتها، ثبتهای کشتیرانی و انتقال وجه نقد به شبکهها اعمال کند. هدف اعلامشده واشنگتن، افزایش فشار اقتصادی بر تهران و سوق دادن آن به سمت مذاکره درباره درگیری، برنامه هستهای و کنترل تنگه هرمز است.
همزمان، حملات اوکراین به زیرساختهای انرژی روسیه به کمبود سوخت در برخی مناطق این کشور منجر شده است؛ عاملی که بر نگرانیها درباره عرضه جهانی نفت افزوده و از قیمتها در بازارهای بینالمللی حمایت کرده است.
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