خلیج فارس طی ۵ روز آینده آرام است؛ موج گرمایی جدید در بوشهر

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، طی پنج روز آینده خلیج فارس نسبتاً آرام پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از امروز (جمعه) تا روز یکشنبه در سطح استان افزایش رطوبت و شرجی هوا، در ارتفاعات (به‌ویژه در مناطق شرقی و جنوبی استان) رشد ابر و احتمال وقوع ناپایداری موقت جوی به شکل وزش تندباد لحظه‌ای و رگبار و رعد و برق دور از انتظار نیست. همچنین از روز دوشنبه با ورود موج گرمایی جدید، دمای هوا در اغلب نقاط استان افزایش محسوس خواهد داشت.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری گاهی افزایش ابر و احتمال وقوع ناپایداری موقت جوی به شکل وزش تندباد لحظه‌ای و رگبار و رعد و برق (به‌ویژه در ارتفاعات مناطق شرقی و جنوبی استان)، با غبار محلی، در برخی ساعات وزش باد، افزایش رطوبت و شرجی و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد غالباً جنوب غربی، با ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت، در زمان وقوع ناپایداری تا ۴۴ کیلومتر در ساعت، روی دریا غالباً جنوب غربی گاهی جنوب شرقی، با ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر پیش بینی می شود.