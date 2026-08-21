به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عمران حسینی نسب در خطبه های نماز جمعه شهر سطانیه با اشاره به آغاز امامت حضرت مهدی موعود (عج) و با بیان اینکه آن حضرت منجی موعود آخرالزمان است، گفت: به برکت وجود آن حضرت، پرچم عدالت و رحمت الهی بر عالم افراشته خواهد شد و قانون عدل اسلامی بر بشریت حاکم و جهان تنها به دست او به نجات و رستگاری می‌رسد و عدالت و امنیت در همه دنیا برقرار می شود.

امام جمعه سلطانیه گفت: اسلام دین همه جهان و قرآن قانون اساسی کل دنیا و امام زمان رهبر کل جهان خواهد بود و همه مرزها برداشته شده و همه سازمانهای بین المللی بی خاصیت از بین خواهد رفت و امام زمان حاکم محبوب القلوب در تمام دنیا خواهد بود.

حجت الاسلام حسینی نسب با قدرشناسی از پزشکانی که در سلطانیه خدمت می کنند و با تقدیر از شبکه بهداشت بخاطر تلاش بر استقرار هفتگی پزشکان متخصص در درمانگاه سلطانیه، گفت: لازم است پزشکان متخصص در تخصص های دیگر هم حداقل هفته ای یک روز در درمانگاه مستقر شوند. البته درمانگاه شبانه روزی سلامت هم در بخش های متخلف خدمت رسانی می کند و بخش هایی هم در آینده بهره برداری خواهد رسید که قابل تقدیر است.

امام جمعه سلطانیه با اشاره به جنگ ترکیبی دشمنان، جنگ شناختی و رسانه ای را بخشی از جنگ ترکیبی دانست و گفت: در عصر کنونی، مهم‌ترین عرصه‌های رویارویی فکری و فرهنگی میان جبهه حق و باطل، پیچیده‌ترین جنگ‌ها یعنی جنگ نرم، جنگ رسانه‌ای، جنگ روایت‌ها، جنگ شناختی و ادراکی و مهندسی افکار عمومی است.



وی با بیان اینکه دروغ، شایعه، تهدید بخشی از جنگ نرم و رسانه ای آمریکا علیه ایران است، افزود: بازی با افکار عمومی در جهت ایجاد خطای محاسباتی علیه جریان حق از اهداف دشمنان در ایجاد جنگ شناختی و رسانه ای است.

خطیب جمعه سلطانیه با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی بر مراقبت از گوش ها در برابر جنگ رسانه ای دشمن تاکید دارد چرا که مراقبت از آنها برای خنثی کردن نقشه شوم دشمنان یک ضرورت است، گفت: اتحاد و انسجام ملی و عدم اعتماد به دشمن با هدایت های رهبر معظم انقلاب اسلامی ضامن پیروزی در جنگ سخت و نرم است.

حسینی نسب با تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) به جنگ نرم دشمنان در دوران امامت آن حضرت اشاره کرد و گفت: راهبرد امام عسکری (ع) در مقابل جنگ نرم دشمنان از جمله جعل روایت و اختلاف بین شیعیان، همزیستی، اخلاق مداری و حضور فعال بین مردم بود و این الگوی جامعه‌پذیری، پاسخ هوشمندانه به جنگ شناختی و رسانه‌ای دیروز و امروز است.

امام جمعه سلطانیه روز جهانی مسجد را که بمناسبت به آتش کشیدن مسجد الاقصی توسط رژیم صهیونیستی و برای مقابله با دشمن صهیونی، روز جهانی مسجد نامگذاری شده را یادآور شد و گفت: روز جهانی مسجد فرصتی برای توجه ویژه به نقش مسجد، تکریم مسجد و تکریم کارگزاران مسجد است.

وی با اشاره به جایگاه و اهمیت مسجد از منظر دین اسلام گفت: پیامبر بعد از بعثت دو سازه ایجاد کرد، یکی سخت افزاری و دیگری نرم افزاری، سازه سخت افزاری پیامبر مسجد و سازه نرم افزاری، تالیف قلوب و اتحاد مسلمانان با استفاده از ظرفیت مسجد بود.

خطیب جمعه سلطانیه با بیان اینکه شروع نهضت جهانی حضرت مهدی(عج) نیز از مسجدالحرام خواهد بود، ادامه داد: امام زمان (عج) اداره حکومت را نیز از طریق مسجد کوفه و مرکز حکومت خود را این مسجد قرار خواهد داد و این نشانه کارکرد مسجد است.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه امام جماعت، نمازگزاران و هیئت امنا، ارکان مساجد هستند که موجب پویایی مساجد می باشند و ماموریت های مسجد بر عهده این ارکان قرار دارد، گفت: بهترین شیوه مدیریت مسجد، الگوی هیئت‌ امنایی و شورای فرهنگی محله است که بر امانت‌داری، مردمی‌بودن و مشارکت محلی استوار است.

خطیب جمعه سلطانیه با گرامیداشت آغاز هفته دولت، گفت: هفته دولت چند کارکرد دارد، کارکرد اول هفته‌ی دولت، مسئله‌ی «یاد» است؛ همین یاد شهید رجائی، یاد شهید باهنر، یاد شهید رئیسی و یاد حوادث انقلاب. یاد، در مقابل غفلت است و غفلت آفت بزرگی است.

وی گفت: دومین کارکرد هفته دولت در کنار قدرشناسی، ارزیابی عملکرد و نقاط قوت و ضعف دولت توسط نخبگان، مردم و خود دولتمردان است تا معلوم شود دولت نسبت به شعارها و وعده های خود چقدر موفق بوده است. البته در ارزیابی عملکرد دولت در برخی عرصه ها باید شرایط کشور و تحمیل جنگ نظامی، اقتصادی و فتنه را مدنظر قرار داد.

حسینی نسب با اشاره به اعلام جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران گفت: ایران همیشه مورد تحریم بوده و آمریکا با اقدام فقط می خواهد شکست نظامی خود را سرپوش بگذارد ولی آمریکا بداند که خواب ترامپ مبنی تسلیم ملت ایران تعبیر نخواهد شد و ملت ایران ۶ ماه است، تسلیم ناپذیری را مشق می کنند.