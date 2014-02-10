پنجمین فرش خاکی هرمز 25 بهمن ماه رونمایی می شود

احسان میر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد بارندگی های روزهای اخیر و آیا اینکه این طرح با وقفه روبرو بوده، گفت: از هفته گذشته با تغییر شرایط جوی و شدید شدن باد، رنگ های استفاده شده در فرش با هم مخلوط می شدند از این رو با مشورت اعضای گروه، کار ساخت فرش را متوقف کردیم.

میر حسینی تصریح کرد: با ناپایدار شدن شرایط جوی و بارندگی در چهاردهم و پانزدهم بهمن ماه به خودی خود کار ساخت فرش متوقف و از نیم روز پانزدهم بهمن ماه تیم هنری کار ترمیم طرح را آغاز کرد.

دبیر هنری فرش خاکی افزود: در روز های بعد اگر چه شرایط جوی پایداری بر جزیره هرمز حاکم بود اما سرعت باد باعث مخلوط شدن خاک های رنگی با هم می شد و تنها از میانه روز به بعد شرایط برای رنگ گذاری مهیا بود.

وی عنوان کرد: طی جلساتی که از پیش با اعضای با تجربه گروه، پیش بینی تمامی این شرایط را کرده و در زمانبندی نیز لحاظ شده و گروه به لحاظ زمانبندی تا کنون طبق برنامه پیش رفته و هیچ خللی در رونمایی در تاریخ از پیش تعیین شده وجود ندارد.

این هنرمند هرمزگانی اضافه کرد: بارندگی صبح بیستم بهمن ماه نیز از قبل پیش بینی شده بود و همانگونه که انتظار می رفت به علت حجم کم بارندگی به طرح و رنگ ها آسیبی وارد نشد.

میرحسینی ادامه داد: گروه احتمال بارندگی در روز های آتی را نیز در نظر گرفته است. به لحاظ زمان بندی و پیشرفت، پروژه در شرایط مطلوبی قرار دارد و بیش از نیمی از کار مهیا و نیم دیگر نیز در روز های آینده تکمیل و آماده رو نمایی خواهد بود.

دبیر هنری پروژه فرش خاکی اظهارداشت: همانگونه که از پیش اعلام شده تاریخ رونمایی جمعه بیست و پنجم بهمن ماه است و در صورت پیش آمدهای احتمالی و ایجاد خلل در روند انجام پروژه تاریخ رونمایی متعاقباً اعلام و به اطلاع عموم خواهد رسید اما تا کنون همه چیز طبق برنامه پیش رفته و هیچ مشکل پیش بینی نشده ای وجود ندارد.