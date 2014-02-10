یادداشت مشترک اوباما و اولاند در واشنگتن پست: درباره موضوع هسته ای ایران متحد هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مقاله مشترک که در روزنامه واشنگتن پست و در آستانه سفر "فرانسوا اولاند" به آمریکا منتشر شده آمده است: امروز دیپلمات های آمریکا و فرانسه در حال آماده شدن برای گفتگو با ایران جهت رسیدن به توافق نهایی بر اساس توافقنامه ای هستند که پیشرفت برنامه هسته ای این کشور را متوقف و در برخی موارد نیز موجب عقب گرد آن شده است.

باراک اوباما و فرانسوا اولاند در ادامه این مقاله مشترک آورده اند: مقامات آمریکا و فرانسه بصورت روزانه اقدام به مبادله اطلاعات در خصوص فعالیت تروریست ها در نقاط مختلف جهان می کنند. علاوه بر آن کارشناسان ما در امور توسعه به کشاورزان در سراسر آفریقا کمک می کنند تا مزارع خود را توسعه داده و از فقر رهایی یابند.

روسای جمهور دو کشور آمریکا و فرانسه در ادامه می نویسند: در مجامعی همچون جی هشت و جی بیست آمریکا و فرانسه توانسته اند موجب پیشرفتی قدرتمند، پایدار و همچنین رشدی متوازن و گسترش ثبات و مشاغل در جهان شده اند. علاوه بر این موراد آمریکا و فرانسه چالش های جهانی را که هیچ کشوری به تنهایی قادر به رفع آنها نبود را حل کرده اند.

اولاند و اوباما به همکاری های دو کشور در بخش "های-تک" نیز اشاره کرده و می نویسند که این همکاری ها موجب برطرف کردن مشکلات اقتصادی جهان می شود.

این دو رئیس جمهور در ادامه می نویسند: یک دهه قبل کمتر کسی بود که تصور کند کشورهای ما (آمریکا و فرانسه) تا این درجه از همکاری های نزدیک در زمینه های مختلف برسند. اما در سال های اخیر اتحاد ما دگرگون شده است. از چهار سال قبل و زمانی که فرانسه به فرماندهی نظامی ناتو بازگشت و با تمام توان تلاش کرد تا مشارکت خود در ناتو و اتحادیه اروپا را مستحکم تر کند ما همکاری های خود را در سطح جهان افزایش دادیم. ما کشورهای مستقلی هستیم که تصمیمات خود را بر اساس منافع ملی مان می گیریم. اکنون ما قادر هستیم تا اتحاد خود را به سطح جدیدی ارتقاء بدهیم چون منافع و ارزش های ما تا حد زیادی با هم متحد شده اند.

به گزارش مهر، اوباما و اولاند در ادامه بار دیگر به تغریف از اتحاد فرانسه و آمریکا و تاثیر آن بر مناسبات جهان پرداخته اند. بعد از این تعریف ها، روسای جمهور آمریکا و فرانسه به توافقنامه هسته ای ژنو اشاره کرده و می نویسند: در مورد توافقنامه هسته ای ژنو، ما باشریکان خود در 5+1 و همچنین اتحادیه اروپا متحد شده و تا چند روز دیگر در وین برای رسیدن به توافقی جامع که از رسیدن ایران به سلاح هسته ای جلوگیری می کند مجددا با یکدیگر دیدار می کنیم.

در ادامه مقاله این دو رئیس جمهور به موضوع سوریه نیز اشاره شده و آمده است: در مورد سوریه نیز تهدید فرانسه و آمریکا موجب شد تا راه برای انهدام تسلیحات شیمیایی سوریه هموار شود.

اولاند و اوباما در این مقاله مشترک به تحولات آفریقا نیز اشاره کرده و می نویسند: شاید در هیچ کجای دنیا همکاری ما به اندازه آفریقا "زنده" نبوده باشد. در مالی نظامیان فرانسه و نیروهای اتحادیه آفریقا به همراه حمایت های لجستیکی و اطلاعاتی آمریکا موجب عقب راندن شبکه های مرتبط با القاعده شدند و در آفریقای مرکزی نیز چنین همکاریی انجام شد.

در این مقاله همچنین به طور ناخواسته به مداخله این دو کشور در امور دیگر کشورها و نقش آنها در آموزش نظامی مخالفین دولت های مختلف نیز اشاره شده و آمده است: در سراسر جهان از سنگال تا سومالی ما به آموزش و تجهیز نیروهای بومی کمک می کنیم تا بتواننند کنترل امنیت کشور خود را بدست بگیرند. ما با حکومت ها و شهروندانی که خواهان گسترش امور دموکراتیک هستند نیز همکاری کرده، به توسعه کشاورزی کمک کرده و برای کاهش گرسنگی در جهان تلاش می کنیم. توسعه دسترسی به برق و همچنین ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مناطقی که گرفتار بیمارهای کشنده هستند نیز از دیکر اقدامات مشترک فرانسه و آمریکاست.

این مقاله مشترک بار دیگر به اشاره به همکاری های مشترک دو کشور و تعریف و تمجید از تاثیر آن بر تحولات جهان به پایان رسیده است.