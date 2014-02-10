دیدار اولاند و اوباما در واشنگتن با موضوع ایران و سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "فرانسوا اولاند" رئیس جمهور فرانسه امروز (10 فوریه) سفر سه روزه خود به آمریکا را آغاز می کند که طی آن علاوه بر دیدار با "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا با شمار زیادی از شخصیتها و بازرگانان آمریکایی دیدار خواهد داشت.

وی نخستین رئیس جمهور فرانسه پس از "ژاک شیراک" در سال 1996 است که به آمریکا دعوت شده است و در این سفر در نظر دارد با اوباما در سطح عالی مسائل دیپلماتیک گفتگو داشته باشد.

پیش بینی می شود بحران سوریه و نحوه تعامل با روند افزایش تنشها در منطقه در بطن مذاکرات اولاند و اوباما قرار داشته باشد، همچنین موضوع برنامه هسته ای ایران بخش بزرگی از این گفتگوها را در بر می گیرد.

اولاند و اوباما در سال 2013 مواضعی مشترک درباره نحوه تعامل با موضوع هسته ای ایران اتخاد کرده بودند. فرانسه و آمریکا از جمله مهمترین حامیان گروههای مسلح در سوریه در کنار رژیمهای عربی حاشیه خلیج فارس و ترکیه به شمار می روند.