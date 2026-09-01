سد آناهیتا در کنگاور با حضور وزیر نیرو آبگیری شد

به گزارش خبرنگار مهر، سد آناهیتا (کبوتر لانه) شهرستان کنگاور ظهر سهشنبه همزمان با هفته دولت با حضور عباس علیآبادی وزیر نیرو، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، نماینده مردم هرسین و کنگاور در مجلس شورای اسلامی و جمعی از معاونان وزیر و مسئولان استان بهصورت رسمی آبگیری شد.
سد آناهیتا با ظرفیت مخزن حدود ۲۵ میلیون مترمکعب و حجم تنظیمی ۳۲ میلیون مترمکعب احداث شده و تأمین آب شرب، کشاورزی و نیازهای صنعتی منطقه کنگاور از اهداف اصلی این طرح است.
این سد در فاصله حدود ۱۰۰ کیلومتری شرق کرمانشاه و در غرب شهر کنگاور قرار دارد و عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۸۹ آغاز شده است.
برای اجرای سد آناهیتا حدود ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و وسعت اراضی مخزن آن ۱۳۵ هکتار است.
از مهمترین اهداف این طرح میتوان به تأمین آب مورد نیاز برای آبیاری یک هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی پاییندست، تأمین پنج میلیون مترمکعب آب شرب بلندمدت شهر کنگاور، تأمین پنج میلیون مترمکعب آب مورد نیاز بخش صنعت و اختصاص ۶ میلیون مترمکعب حقآبه زیستمحیطی اشاره کرد.
با آبگیری سد آناهیتا، یکی از طرحهای مهم زیرساختی حوزه آب در شرق استان کرمانشاه وارد مرحله بهرهبرداری شد و زمینه برای تقویت زیرساختهای تأمین آب شرب، توسعه کشاورزی و پشتیبانی از فعالیتهای صنعتی در شهرستان کنگاور فراهم میشود.
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