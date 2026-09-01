به گزارش خبرنگار مهر، روز سه شنبه برق مشترکان محدوده فیدر فلکالدین در خرمآباد، شامل خیابان ولیعصر، ۳۰ متری پژوهنده، کوچههای بنفشه و کوی جهادگران، به دلیل بروز آسیب فنی در ترانسفورماتور منطقه بهصورت موقت قطع شده است.
آسیب فنی ترانسفورماتور در پی فشار مضاعف بر شبکه
بر اساس اعلام شرکت توزیع نیروی برق، افزایش بیسابقه پیک مصرف در فصل تابستان و فشار مضاعف واردشده به شبکه، موجب آسیب فنی به ترانسفورماتور این منطقه شده و در پی آن، جریان برق مشترکان این محدوده با اختلال مواجه شده است.
این قطعی با هدف انجام عملیات فنی و رفع نقص ایجادشده در شبکه صورت گرفته و تیمهای عملیاتی و اتفاقات شرکت توزیع نیروی برق در محل حضور دارند.
تلاش تیمهای عملیاتی برای رفع مشکل
تیمهای عملیاتی و اتفاقات شرکت توزیع برق با استقرار در محل، عملیات تعمیرات و رفع آسیب فنی ترانسفورماتور را در دستور کار قرار دادهاند و تلاش میکنند در کوتاهترین زمان ممکن، جریان برق مشترکان این محدوده را برقرار کنند.
از شهروندان و مشترکان محدوده فیدر فلکالدین درخواست شده است ضمن توجه به اطلاعیههای شرکت توزیع نیروی برق، با توجه به شرایط شبکه و افزایش مصرف در فصل تابستان، در مصرف برق صرفهجویی و از استفاده همزمان از وسایل پرمصرف خودداری کنند.
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