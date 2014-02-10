به گزارش خبرنگار مهر، در لیگ تیراندازی با کمان امسال تیم‌های نفت امیدیه، استان بوشهر، ریف ایران، دانشگاه علوم انتظامی امین، دهکده کمانداران، تنکابن، استان همدان، هیئت بافق، پژوهشگاه شاخص پژوه، آرسام و استان گیلان حضور دارند و با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.



برنامه هفته اول این رقابتها به شرح زیر است:



* ریکرو آقایان



دور اول: استان بوشهر - استراحت، دانشگاه علوم انتظامی امین - استان همدان، نفت امیدیه - پژوهشگاه شاخص پژوه، ریف ایران - هیات بافق و دهکده کمانداران - تنکابن



دور دوم: دانشگاه علوم انتظامی امین - استان بوشهر، نفت امیدیه - استراحت، ریف ایران - استان همدان، دهکده کمانداران - پژوهشگاه شاخص پژوه و تنکابن - هیات بافق



دور سوم: نفت امیدیه - استان بوشهر، ریف ایران - دانشگاه علوم انتظامی امین، دهکده کمانداران - استراحت، تنکابن - استان همدان و هیات بافق - پژوهشگاه شاخص پژوه



* ریکرو بانوان:



دور اول: پژوهشگاه شاخص پژوه - استراحت، استان بوشهر - استان گیلان و استان همدان - هیات بافق



دور دوم: استان گیلان - پژوهشگاه شاخص پژوه، هیات بافق - استراحت و استان همدان - استان بوشهر



* کامپوند آقایان:



دور اول: استان همدان - دانشگاه علوم انتظامی امین و پژوهشگاه شاخص پژوه - آرسام



دور دوم: دانشگاه علوم انتظامی امین - پژوهشگاه شاخص پژوه و استان همدان - آرسام