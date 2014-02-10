ناراحتی باشگاه تراکتورسازی از شرکت رجا/ با قطار دربست موافقت نشده!

جمشید نظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت انتقال تماشاگران تبریزی به کرمان با قطار دربست برای تماشای فینال جام حذفی فوتبال اظهار داشت: حدود 5 روز است که ما درخواست گرفتن قطار دربست را مطرح کردهایم و نماینده باشگاه از صبح تا شب پشت در اتاق مسئولان شرکت رجا حضور دارد ولی هنوز با درخواست ما موافقت نشده است.
وی افزود: مسئولان رجا میگویند در این روزها عمده قطارهای این شرکت به صورت ویژه برای مشهد در نظر گرفته شده است و حتی نمیتوانند 10 واگن را برای باشگاه تراکتورسازی جدا کنند. این شرکت هم مشکلات خاص خودش را دارد ولی من فکر نمیکردم نتوانند درخواست ما را اجابت کنند.
مدیرعامل باشگاه تراکتوسازی با بیان اینکه در کانون هواداران این باشگاه برای سفر با قطار، غوغاست، گفت: اگر میدانستیم این مشکل پیش میآید، چنین خبری را اعلام نمیکردیم. قصد زیر سئوال بردن کسی را ندارم ولی از مسئولان شرکت رجا ناراحتیم. تمام مسئولان استان از نمایندگان مجلس تا استاندار و سایرین این موضوع را پیگیری کردهاند و امیدوارم این پیگیریها به نتیجه برسد.
نظمی در ادامه درباره اقدام جایگزین باشگاه در صورت فراهم نشدن قطار، تصریح کرد: اقدام جایگزین ما حرکت هواداران با اتوبوس به سمت کرمان است. البته باشگاه چنین کاری نمیکند چون توان اداره آنرا نداریم. سفر با اتوبوس مخاطرات زیادی دارد و ما دلمان نمیخواهد در این شرایط اتفاق بدی رخ بدهد. به همین خاطر ما با یک آژانس صحبت کردیم تا مسئولیت این کار را قبول کند. همچنین تعدادی از هواداران هم به صورت خودجوش اعلام کردند حاضرند با اتوبوس هواداران را جابجا کنند. به هر حال ما دوست داشتیم هواداران تراکتورسازی با قطار به کرمان بروند چون مدیریت کردن آن راحت تر و بهتر بود.
فینال مسابقات جام حذفی فوتبال ایران روز 25 بهمن ماه بین دو تیم مس و تراکتورسازی تبریز در شهر کرمان برگزار خواهد شد.
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