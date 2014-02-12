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۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۵۸

نظمی در گفتگو با مهر:

باخت تراکتور به نفت شوکه‌ام کرد/ قهرمان حذفی شویم حریفان را کمتر اذیت می‌کنیم!

باخت تراکتور به نفت شوکه‌ام کرد/ قهرمان حذفی شویم حریفان را کمتر اذیت می‌کنیم!

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز با بیان اینکه از باخت این تیم به نفت تهران شوکه شده است، گفت: علت این باخت را باید از تونی اولیویرا سرمربی تیم بپرسید.

جمشید نظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شکست تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز برابر نفت تهران در هفته بیست و ششم لیگ برتر اظهار داشت: باخت خوبی نبود. از این شکست شوکه شدم. البته تیم ما یک مقدار مشکل داشت. علی کریمی مصدوم بود و مهدی کیانی هم به خاطر محرومیت در اختیار کادر فنی نبود.

وی درباره اینکه گفته می‌شود تونی اولیویرا به خاطر فینال جام حذفی بعضی از بازیکنان را به کار نگرفته بود، تصریح کرد: من تهران نبودم و در جریان اطلاعات فنی نیستم. دلیل این باخت را باید از تونی اولیویرا بپرسید.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی درباره کم شدن امید این تیم برای گرفتن سهمیه آسیایی در لیگ برتر، خاطرنشان کرد: ان شاءالله که در جام حذفی قهرمان شویم و این جام را تصاحب کنیم تا اهمیت لیگ کمتر شود. در اینصورت تیم‌های مقابل را در لیگ کمتر اذیت می‌کنیم (با خنده).

نظمی در پایان در خصوص حضور مهدی تاج رئیس سازمان لیگ‌های فوتبال در تبریز و جلسه با وی گفت: در این جلسه ایرانمنش (مدیرعامل باشگاه مس کرمان) هم حضور داشت و توافقاتی درباره برگزاری فینال جام حذفی داشتیم.

تیم‌های فوتبال تراکتورسازی و مس کرمان روز 25 بهمن در فینال جام حذفی در شهر کرمان به مصاف هم خواهند رفت.

 

کد مطلب 2233706

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