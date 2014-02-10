حجت الاسلام مسعود سرافراز در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک فرا رسیدن 35 امین بهار انقلاب اسلامی، اظهار داشت: بدون شک همان‌گونه که امام خمینی (ره) فرمودند: «پیروزی انقلاب اسلامی ایران معجزه خداوند تبارک و تعالی بود»، که البته توسط کمک‌های غیبی امام زمان (عج) و به دست امام (ره) اتفاق افتاد و رژیم 2 هزار و 500 ساله ستم‌شاهی را به زباله‌دان تاریخ انداختند.

وی افزود: مردم ایران خودشان را برای بزرگ‌ترین برپایی مانور مردمی و همایش اقتدار ملی نظام در روز 22 بهمن آماده کرده‌اند.

امام جمعه شهرستان برخوار ادامه داد: اگر به شرایط تاریخی و اوضاع سیاسی ایران در منطقه و جهان توجه کنیم، ضرورت ایجاد می‌کند که نسبت به این رویداد مهم حساسیت بیشتری نشان دهیم. چرا که دشمنان این نظام امروزه در بالاترین سطح از دشمنی با ملت ما قرار دارند و به لطف خداوند متعال نظام و ملت جمهوری اسلامی ایران در بالاترین اوج و آمادگی دفاعی در منطقه در مقابل آن‌ها قرار دارد.

وی بیان داشت: دشمنان کاملا اوضاع ایران اسلامی را رصد می‌کنند تا ببینند که مردم همچنان در صحنه هستند یا خیر.

سرافراز گفت: اگر مردم مثل 35 سال گذشته در صحنه باشند، دشمن هم قطعا خواهد فهمید که هیچ غلطی نمی‌تواند بکند و اگر بلعکس واقعه باشد بوق‌های تبلیغاتی خود را علیه نظام و ملت ما به راه خواهند انداخت.

وی تاکید کرد: حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن دستاوردهای آن را بیمه و دشمن را از فکر تعرض و تجاوز نسبت به این مرز و بوم اسلامی بازمی‌دارد.

امام جمعه شهرستان برخوار اظهار داشت: مردم با حضور در راهپیمایی 22 بهمن می‌توانند پاسخ یاوه گویی ها و سخنان احمقانه‌ی سران آمریکایی را با حضور پرشور خود بدهند و به آن‌ها اعلام کنند که همیشه در صحنه حاضرند.

وی با بیان اینکه نسل امروز نسل ارزشمندی برای حفظ و صیانت از دستاوردهای 35 ساله انقلاب اسلامی است، بیان داشت: مقام معظم رهبری فرمودند: «جوانهای ما همان جوانهای اویل انقلاب و دفاع مقدس اند» حال اگر بهتر از آن نسل نباشند کمتر از آن‌ها نخواهند بود، چرا که خودشان را سرباز انقلاب و ولایت می‌دانند.»

سرافراز با بیان دو نکته پیرامون انقلاب اسلامی، افزود: جوان‌های ما باید برکات و دستاوردهای انقلاب را به یاد داشته باشیم و از طرفی نسبت به این برکات و دستاوردها احساس مسئولیت و انجام وظیفه کنند.