مردم با حضور در راهپيمايي22بهمن از دستاوردهاي انقلاب دفاع خواهند كرد

به گزارش خبرگزاری مهر، وجه الله خدمتگزار تصريح كرد: مردم در طول عمر با بركت انقلاب اسلامي همواره ثابت كرده اند كه در تمامي عرصه ها و صحنه ها حضور دارند كه اميد است در روز 22بهمن نيز همچون گذشته حضور حماسي خود را به رخ دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بكشند.

وي با بيان اينكه 22بهمن امسال از اهميتي خاص و ويژه برخوردار است، تصريح كرد: مردم انقلابي ، ولايتمدار و متدين خراسان جنوبي در كنار يكديگر با تمام توان به صحنه خواهند آمد و فرياد آزادي خواهي و استكبارستيزي را دوباره سرخواهند داد.

وي ادامه داد: مردم همواره به عنوان پشتيبانان واقعي ولايت فقيه، نظام و نيز دولت تدبير و اميد، امسال كوبنده تر از سال هاي قبل با حضور پرشور و شعور خود در راهپيمايي روز 22بهمن به دشمنان نظام و اسلام نشان خواهند داد كه ذره اي از ارزش هاي اسلامي و انقلابي كوتاه نخواهند آمد و در دفاع از اين ارزشها هميشه در صحنه حاضرند.