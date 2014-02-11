۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۵۸

وزیر ورزش در راهپیمایی 22 بهمن؛

حضور پرشور ملت، به منزله حمایت از نظام و دولت است

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به حضور پرشور مردم در انتخابات گفت: این حضور دست برتر ما در مذاکرات خواهد بود زیرا حضور پرشور ملت به منزله حمایت از نظام و دولت است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان در راهپیمایی 22 بهمن در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی گفت: حضور مردم بسیار پرشور است، هرچه این موضوع پرشور تر باشد، در مذاکرات آتی دست برتر خواهیم داشت.

این عضو هیات دولت ادامه داد: این حضور پرشور حمایت مردم از حکومت در این نظام را بیشتر نشان می‌دهد. همچنین کسانی که ما را تهدید می‌کنند با دیدن این صحنه متوجه موضع برتر ایران خواهند شد.

گودرزی ادامه داد: در مذاکرات می‌توانیم موضع برتر داشته باشیم زیرا حضور مردم نشان از حمایت از دولت است و دولت یعنی حاکمیت و حاکمیت یعنی مردم.
 

