استان مرکزی سراسر شور و شعور/ 22 بهمن یادآور وحدت و همدلی مردم ایران

به گزارش خبرنگار مهر، میدان شهدا شهر پر است از جمعیت، پر است از زن و مردی که آمده اند تا دوباره تجدید بیعت کنند با تمام آرمان ها و ارزش هایی که برای رسیدن به آن سال ها مبارزه کردند و خون دادند. پرچم سرخ و سفید، سبز ایران بر فراز دست ها به اهتزاز درآمده و نام بلند " الله اکبر" در قلب آن ستروگونه تر از قبل می درخشد.

سی و پنج سال پیش این خیابان ها شاهد حضور مردمی بود که از جان گذشته بودند تا با رهبری امام خمینی (ره) از زیر یوغ استعمار و استثمار شاه و دولت های حامیش بیرون بیایند. آن روزها ملت ایران هیچ تجهیزاتِ سخت افزری برای مبارزه نداشت، فقط و فقط یک چیز بود که اسلحه ای مهم در دستانشان محسوب می شد و آن ایمان به خدا و اعتماد به رهبرشان بود.

و امروز در حالی دوباره خیابان های اراک شاهد خیل عظیم جمعیت است که دیگر هیچ توپ و تفنگی در روبرویشان نایستاده است. صدای آزدی و آزادگی مردم ایران امروز به تمام جهان مخابره خواهد شد.

مردم شهر اراک از همان ساعات اولیه صبح در میدان شهدا جمع شدند

مردم استان مرکزی و شهر اراک نیز از همان ساعات اولیه صبح در میدان شهدا جمع شدند تا فرصت تجدید پیمان با همه آنچه برایش از جان گذشتند، را از دست ندهند.

زن، مرد، پیر، جوان، یکی عصا بدست دارد و ماسنش سفید شده، آن یکی جوان است و چهار شانه، دیگری مادری است که نوزاد کوچکش را نیز در آغوش داره، یکی دختربچه ای است که بر فرازِ دستش کاغذی است که نوشته است: "راهپیمایی روز 22 بهمن، گزینه روی میز مردم ایران" .

صدای آهنگ های انقلاب پخش می شود، بادکنک های رنگی در دست کودکان، پرچمِ سه رنگ ایران و... همه نشانگر این است که مردم فارغ از هر مشکلی، فارغ از هر دغدغه ای آمده اند تا در جشن رسمی و ملی کشورشان شرکت کنند.

آقای محمودی که به همراه همسرش از آغازین صبح امروز به میدان اصلی شهر به راهپیمایی آمده است، می گوید: امروز، روز آزادی و عزت ملت ایران است و شرکت در راهپیمایی آن تایید بر این سرافرازی است.

وی که کارمند بازنشسته فرهنگی است، ادامه می دهد: در سال های 57 من اوایل آغاز کارم در آموزش و پرورش بود ولی در آن زمان دبیران و معلمان نیز دوشادوش بقیه مردم در راهپیمایی ها شرکت داشتند، در اراک نیز اعتصاب و راهپیمایی معلمان علیه نظام را بخوبی به یاد دارم.

برای نسل انقلاب رسیدن به این ازادی با سختی و تلاش بسیاری صورت گرفت

این شهروند 55 ساله اراکی می افزاید: برای نسل انقلاب رسیدن به این ازادی با سختی و تلاش بسیاری صورت گرفت، همین هم مسئولیت ما را زیاد می کند تا در معرفی آن به نسل جوان کوتاهی نکنیم.

وی ابراز می کند: این راهپیمایی جواب دندان شکنی است به تمام دشمنان ایرانی که برخلاف ظاهری دوست مآبانه، دشمن سرسخت ایران و ایرانی هستند و همین حضور گزینه روی میز ما در مقابل تمام گزینه های آن هاست.

خانم الف که دانشجوست، می گوید: قطعا حضور تک تک مردم جوابی است بر استکبار و قدرت هایی که هنوز بدنبال زورگویی و استثمار هستند.

وی ادامه می دهد: من نمی دانم چرا این کشورها و دولت ها نمی خواهند قبول کنند که ایران دیگر آن کشور ضعیف و وابسته 100 سال پیش نیست که چشم نیازش به آمریکا و اروپا باشد.

ترفندهای این دولت ها دیگر برای ایرانیان اهمیتی ندارد

این دانشجوی جوان اراکی با بیان اینکه ترفندهای این دولت ها دیگر برای ایرانیان اهمیتی ندارد، می افزاید: اینکه رئیس جمهور آمریکا می گوید گزینه های ما روی میز است برای ملت و دولت ایران اهمیتی ندارد ما می دانیم که آمریکا برای همیشه دشمن ماست بنابراین نه از دوستیش خوشحال می شویم و نه از تهدیدهایش می لرزیم.

وی ادامه می دهد: گزینه روی میز ما ایرانیان وحدت و همدلی با یکدیگر است.

آقای فراهانی نیز می گوید: امروز، روز جشن پیروزی انقلاب ایران است و حضور تک تک مردم در این جشن و راهپیمایی نشان از این دارد که هنوز آرمان های انقلاب زنده است و مردم هرگز از روزهای انقلاب و دلیری ها آن زمان فاصله نخواهند گرفت..

وی ادامه می دهد: دشمن به دنبال این است که برخی مشکلات اقتصادی و اجتماعی روز را به انقلاب نسبت بدهد ؛ ولی اگر این مشکلات که در تمام دولت ها طبیعی است فقط به دلیل بروز انقلاب است پس چرا در کشورهای آنان نیز بحران های اقتصادی و قتل عام در مدارسشان بیداد می کند.

گزینه روی میز مردم ایران حمایت و اطاعت از ولایت فقیه است

این شهروند اراکی معتقد است: اینکه دشمن در حال درشت نمایی مسئله هسته ای ایران است نشان از ضعف او دارد، و اینکه باید بدانند مردم ایران و دولتمردانشان از حقوق طبیعی خود نخواهند گذشت و تهدید تحریم و جنگ دیگر برایمان ارزشی ندارد.

خانم محمدی نیز می گوید: گزینه روی میز مردم ایران حمایت و اطاعت از ولایت فقیه است همان چیزی که باعث پیروزی انقلاب شده است.

این دانش آموز اراکی ادامه می دهد: برای ایران و ایرانی چیزی بعنوان ترس وجود ندارد، آزادگی و شجاعت در خون ما ایرانیان وجود دارد و جوان هایی چون من با حضورشان در راهپیمایی ها می خواهند بگویند که از میراث انقلاب اسلامی برای همیشه دففاع خواهند کرد.

وی اضافه می کند: انقلاب ایران به راحتی به ثمر ننشست، پس به طور یقین به همین راحتی نیز مردم آن را از دست نخواهند داد.

محمدی می گوید: آمریکا دچار توهم شده و فکر می کند هنوز قدرت اول جهان است و می تواند برای کشورهای دیگر تصمیم بگیرد؛ اما این خیالی خام است و باید بدانند مردم ایران خودشان سرنوشت خود را تعیین می کنند.

22 بهمن را یادآور وحدت و همدلی مردم ولایتی ایران

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی 22 بهمن را یادآور وحدت و همدلی مردم ولایتی ایران عنوان می کند و در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: 22 بهمن نماد افتخار و سرافرازی ملت ایران زمین است و حضور در راهپیمایی این روز یک تکلیف عمومی است.

محمد حسن آصفری ادامه می دهد: دشمنان ایران اسلامی با اعمال تهدیدها و تحریم های ناجوانمردانه سعی در دلسرد کردن مردم از انقلاب اسلامی کردند، بنابراین حضور در راهپیمایی نشانگر دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی و باعث نگرانی استکبار جهانی و تمام متحدانش می شود.

وی می گوید: تداوم راه امام خمینی (ره) در پیروی و تبعیت از وصی شایسته اش مقام معظم رهبری تجلی پیدا می کند، بنابراین ملت ایران باید هوشیار باشند و در هر شرایطی پشتیبان و حامی ایشان باشند.

آصفری توکل به خدا، اطاعت از رهبری و ولایت فقیه، پشتیبانی و حضور آگاهانه مردم در صحنه های اجتماع را از عوامل موثر پیروزی انقلاب اسلامی دانست و اضافه می کند: دشمنان باید بدانند مردم قدردان ایران اسلامی بر ادامه حیات طیبه انقلاب اسلامی، ثابت قدم و مصمم بوده و توطئه های دشمنان را تا ابد نقش بر آب می کنند.

وی تاکید می کند: آنچه که باعث تداوم انقلاب اسلامی می شود، وحدت و یکپارچگی مردم و مسوولان است، بنابراین تمام اقشار مختلف مردم به خصوص مسوولان باید برای حفظ این مهم بیش از پیش بکوشند.

و ساعت 10 امروز در خیابان های اراک جشن عاشقی آغاز شد و خیابان ها اراک و استان مرکزی سرتاسر پر شده از حضور مردم در کنار مسئولین نشان از حمایت این دو قشر و وحدت آرمان هایشان با یکدیگر دارد.

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گزارش: سمیه انصاری فر