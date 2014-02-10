به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه امده است: انقلاب اسلامي ايران، انفجار نور در جهان ظلماني مستكبران بود.دهه فجر فرصتی است تا ملت ایران با آرمان‌های شهدا و راه نورانی انقلاب که همان راه اسلام و قرآن است تجدید عهد کنند و بر پیمان خود بر وفاداری به امام راحل و عزم راسخ خود در پیروی از مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای(مدظله العالی) تاکید ورزند.

چنین روزی یادآور پایان یافتن رنج‌های دیرینه دوران تلخ ستمشاهی و دوران وابستگی به قدرت‌های استعماری است. این قیام الهی با رهبری معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) به بار نشست و اکنون نیز در برابر تلاطم اقدامات دشمنانه زورگویان جهانی پایدار چون روز اول با استقامت به سوی اهداف عالی خود پیش می‌رود.

درس‌های این خیزش عظیم و مقاومت مردم ایران در برابر زیاده‌خواهی‌ها در طول بیش از 30 دهه با رهبری حکیمانه حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی) و حضور و پشتیبانی آحاد ملت بیانگر حقایقی عمیق در خباثت دشمنان ملت آزاده ایران است.

جمهوری اسلامی ایران برغم تلاش همه جانبه و دائمی جبهه معاندین انقلاب اسلامی در 35 سال گذشته، هم اینک به یک قدرت برتر منطقه‌ای و بازیگر تأثیرگذار فرامنطقه‌ای تبدیل و با پافشاری بر اصول، مبانی و آرمان‌های بلند دینی و انقلابی خود به پیشرفت‌های حیرت انگیزی در عرصه‌های مختلف نایل آمده است به گونه‌ای که تحمل این موفقیت‌ها و درخشندگی‌ها از طاقت دشمنان فراتر رفته است و آنان را به تماشاگر محض استحکام و اقتدار ملت ایران تبدیل ساخته است.

انقلاب اسلامی ایران در حالي وارد سي ‌و پنجمین سال پيروزي خود مي‌شود كه وعده الهي حضرت امام(ره) مبني بر پيروزي ملت‌هاي مظلوم و مستضعف بر دولتمردان مستبد، مرتجع و وابسته خود در حال تحقق مي‌باشد. هم اكنون بيداري اسلامي و هوشياري مستضعفان جهان، نه تنها فرعون‌هاي منطقه را به گرداب قهر آميز كشانده است، بلكه كاخ ستم مرتجعان عرب را نيز به لرزه درآورده است.

دبیرخانه تشکلهای دانشجویی و هیأت های مذهبی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای استان مرکزی ضمن تبریک یوم الله 22 بهمن و اعلام حمایت و تبعیت کامل از رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و پشتیبانی از دولت منتخب و تأکید مجدد بر ضرورت وحدت و انسجام همه مردم و مسئولان همگام با تمام آحاد ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن شرکت نموده و از همه مردم بخصوص دانشگاهیان، احزاب، گروهها، تشکلها، هیأت ها و... انتظار دارد تا با حضور خود در این روزضمن حفظ و حراست از استقلال و آزادگی خود، حقارت آمریکا را در افکار عمومی ملتهای مسلمان دربرابر جهانیان فریاد زنند.