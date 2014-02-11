تقویت انقلاب و اصول آن از وظایف ملت ایران است

به گزار ش خبرنگار مهر، آیت الله علی سعیدی ظهر سه شنبه بعد از راهپیمایی 22 بهمن مردم در مصلای شهر اراک افزود: انقلاب شکوهمند ایران یکی از عزتمندترین انقلابهای شکل گرفته در تاریخ است که به همت مردم و رهبری امام راحل شکل گرفته است.

وی ادامه داد: تدابیر و رهبری الهی امام راحل به همراه حمایتها و رشادتهای مردم ایران منجر به شکل گیری انقلاب اسلامی در کشور شد.

آیت الله سعیدی با مهم خواندن وظیفه مردم و مسئولین در حفظ انقلاب اسلامی ابراز کرد: وظیفه مردم و مسئولین در برابر انقلاب و خون شهدا وظیفه خطیری است که باید با حفظ اصول حاکم بر انقلاب و معرفی بیشتر ویژگیهای انقلاب به دنیا ان را به منصه ظهور برساند.

وی در ادامه با تاکید بر ماندگاری ملت ایران در صحنه های مختلف جهان اظهارداشت: ملت ایران برای باقی ماندن در صحنه جهانی باید با پیروی از ولایت فقیه تلاش و کوشش زمینه ماندگاری بیش از پیش خود در دنیا را فراهم کند.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران خاطرنشان ساخت: از دیگر وظایف مهم ملت ایران آگاه سازی مردم خاورمیانه و سایر دنیاست تا زمینه برای ظهور امام زمان (عج) فراهم شود.

آیت الله سعیدی در پایان با تاکید بر حضور همیشگی مردم ایران در صحنه های مختلف خاطرنشان کرد: ملت ایران اسلامی باید با ادامه دادن راه امام راحل و پیروی رهبری ولایت فقیه همچنان در صحنه های مختلف دنیا خوش بدرخشند.







