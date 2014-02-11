مردم انقلابی شاهرود حماسه ای بی نظیر خلق کردند/ تجدید حیات دین اسلام یکی از ابعاد مهم انقلاب ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حضور پر شور و حماسی مردم شاهرود از ساعتی پیش از شروع راهپیمایی در میدان جمهوری و شور و اشتیاق این ملت شهید پرور، 22 بهمن ماه 57 را در خاطره ها باز آفرینی می کرد.

سی و پنجمین قرار انقلابی این ملت بزرگ با مشت های گره کرده بر علیه دشمنان و بدخواهان نظام چنان با عظمت رقم خورد که چشم هر منافق کور دلی را از حیرت گشود و دهان یاوه گویان علیه نظام و ولایت و اسلام را بست.

وحدت، ایمان به خدا و پیروی از رهبری سه محور شعار مردم شاهرود

پیروزی انقلاب اسلامی حول سه محور وحدت، ایمان به خدا و پیروی از رهبری به وقوع پیوست و امروز این سه محور شعار اصلی شرکت کنندگان در راهپیمایی با شکوه 22 بهمن بود.

شعار های مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر فتنه گر ریشه و اساس شعارهای هر ساله این ملت غیور امروز همانند سی و پنج سال گذشته بلکه حتی محکم تر و پا برجا تر، بر سر آمریکا و استکبار جهانی کوبیده شد.

پیر و جوان، مرد و زن و کودکان نسل جدید انقلاب با شعار های "اصول و ارزش ما تعلیق نمی پذیرد/ حتی اگر شب و روز گزینه ها بروید، به آمریکا هر که دل سپارد در دل ملت ما جایی ندارد، وصیت شهیدان پیروی از دین و امام، پاسخ هر گزینه روی میز/ مرگ بر آمریکای اسلام ستیز، راه امام و شهدا زنده است نهضت ما همیشه پاینده است، یاد امام راحل و شهیدان همیشه در دلها بود جاویدان، ام الفساد زمان آمریکا آمریکا، شعار پیر خمین هیهات من الذله/ندای رهبر ما هیهات من الذله/خروش امت ماست هیهات من الذله"، میدان جمهوری را به سمت میدان آزادی پیمودند.

تجدید حیات دین مبین اسلام یکی از ابعاد مهم انقلاب اسلامی

نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی در این راهپیمایی با شکوه با اشاره به اینکه جای شهدای گلگون کفن انقلاب و هشت سال دفاع مقدس خالی است گفت: عظمتی که امروز مردم شهرستان شاهرود آفریدند یاد و خاطره 22 بهمن 57 را در همین میدان برای کوچه های این شهر زنده کرد.

دکتر کاظم جلالی با طرح این سوال که چه می شود انقلابی بعد از گذشت 35 سال از عمرش می تواند با وجود تمام مرارت ها، سختی ها، تنگناها، تحریم ها، جنگ ها، کودتاها و ترورها مردم را اینچنین به صحنه بیاورد افزود: وحدت، پیروی از خط اصیل ولایت فقیه و بصیرت است که باعث می شود مردم ما با فهمی عمیق از مسائل سیاسی، بین المللی و داخلی در صحنه دفاع از ارزش های دینی و نظام و ولایت خود حاضر شوند.

وی با تاکید بر اینکه تجدید حیات دین مبین اسلام یکی از ابعاد مهم انقلاب اسلامی در ایران بود خاطر نشان کرد: روحانیت، ولایت و مرجعیت پیشتاز این حرکت اصیل و ریشه دار بوده و هستند.

رمز موفقیت و پیروزی جدا نشدن مردم از روحانیت است

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با یادآوری این مطلب که رمز موفقیت و پیروزی انقلاب جدا نشدن مردم از روحانیت بود تصریح کرد: پرچم امامت و ولایت، پرچم امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) بر فرار این کشور است و راه را به مردم نشان می دهد.

جلالی حاکمیت اسلام را بر پایه ولایت فقیه دانست و عنوان کرد: ایستادگی سترگ انقلاب اسلامی همین پیروی از ولایت است، مگر در مصر انقلاب رخ نداد، اخوان المسلمین 70 ساله چرا نتوانست یک سال بیشتر مصر را اداره کند؟ راز همین ولایت است.

وی با اشاره به این که استقلال و آزادی یکی از بزرگترین نعمات انقلاب اسلامی ایران است اذعان داشت: انقلاب برای ایران تولید قدرت کرد با دین، با ولایت، امام حسین(ع)، مرجعیت و وحدت و این همان چیزی است که کشورهای قدرتمند غربی را به پای میز مذاکره با ایران می کشاند.

راهپیمایی 22بهمن امسال باشکوه تر از سال گذشته بود

مدیر کل تبلیغات اسلام استان سمنان نیز در حاشیه این راهپیمایی در گفتگو با خبرنگار مهر، راهپیمایی 22 بهمن را بسیار باشکوه تر از سال های گذشته دانست و گفت: مردم همیشه در صحنه بار دیگر با حضور خود در راهپیمایی مشت محکمی را بر دهان دشمنان کوبیدند.

حجت الاسلام علی شکری با تاکید بر اینکه این راهپیمایی وحدت و همدلی بی نظیر ملت ایران را به تصویر کشید، تصریح کرد: امروز به برکت هدایت های امام (ره) و رهبری و با توجهات حضرت ولی عصر (عج) انقلاب اسلامی به جهان صادر شده و انشاالله در آینده ای نه چندان دور، شاهد اضمحلال حکومت های جابر و استقرار حاکمیت اسلام در تمام دنیا خواهیم بود.

وی با بیان اینکه مردم ایران با حضور خود در این راهپیمایی اقتدار کشور ایران را به دشمنان نشان دادند افزود: دشمنان باید بدانند تهدیدهای آنها هیچ اثری برروی اعتقادات و ارزش های ملت ایران نخواهد داشت.

نمی گذاریم آمریکایی که با دست خود از کشور بیرون کردیم با استعماری جدید به کشورمان باز گردند

ترلان هشت ساله که به همراه والدین خود در این راهپیمایی حضور پیدا کرده در گفتگو با خبرنگار مهر، علت حضورش در این راهپیمایی را علاقه اش به امام دانست و ابراز داشت: امام خمینی (ره) توانست قلب های مردم را در اختیار بگیرد و آن ها را به راه خدا هدایت و این انقلاب را ایجاد کند.

سینا خداوردی دانشجوی شاهرودی دانشگاه تهران نیز با تاکید بر اینکه خط ولایت و وحدتی که در سایه این ولایت در مردم ایران شکل گرفته تا قیام صاحب الزمان (عج) باقی خواهد ماند اظهار داشت: دشمن خیال نکند با تهدید علیه ایران و مطرح کردن گزینه های مختلف می تواند این ملت غیور را از صحنه سیاست خارج کند.

پیرزنی قد خمیده که خود را بی بی رقیه معرفی کرد می گوید: برای به ثمر نشستن این انقلاب جوان ها دادیم و نمی گذاریم آمریکایی که با دست خود از این کشور بیرون کردیم دوباره قدم به خاک ما بگذارد و استعمار جدیدی را در این کشور پایه ریزی کند.

خانم اسماعیلی که با فرزند چهار ماهه خود در این راهپیمایی شرکت کرده نیز با اشاره به اینکه این انقلاب ثمره خون شهیدانی است که از جان خود گذشتند تا این آسایش و آرامش امروز، اقتدار و صلابت ایران در جهان رقم بخورد تاکید کرد: هرگز اجازه نمی دهیم گزینه های روی میز آمریکا موجب عقب افتادگی کشورمان شود، ما تا آخرین نفس ایستاده ایم تا ایرانی آباد، آزاد و سربلند داشته باشیم و پیشرفت همه جانبه آن را در جهان سرآمد و زبانزد کنیم.

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گزارش از الهام صادقی