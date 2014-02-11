مردم بسطام در راهپیمایی 22 بهمن حضور پرشکوه و بی نظیری داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم خدا جوی شهر بسطام در کنار مسئولان اجرایی، روحانیان، دانشگاهیان و دانش آموزان، جانبازان ، خانواده شهدا ، نیروهای نظامی و انتظامی با حضور گسترده در راهپیمایی، بار دیگر با بنیانگذار جمهوری اسلامی ، رهبر معظم انقلاب و شهدای گرانقدر تجدید بیعت کردند و با غریو الله اکبر و فریاد مرگ بر اسراییل و مرگ بر آمریکا یک بار دیگر اتحاد و وحدت خودت را در چشم جهانیان در معرض نمایش گذاشتند.

ملت ایران با اقتدار و بصیرت کامل در مقابل استکبار ایستاده اند

امام جمعه بسطام در این مراسم ضمن محکوم کردن سخنان سخیف مسئولان آمریکا بر علیه ملت ایران خاطر نشان کرد: به دشمنان و استکبار می گوییم امروز گزینه روی ملت ما را ببینید و خجالت بکشید.

حجت الاسلام سید علی رضوی تاکید کرد: ملت ما نشان دادند که با استقامت، اقتدار و بصیرت در مقابل استکبار ایستاده اند و در این روز بار دیگر با امام راحل (ره)، رهبر معظم انقلاب و شهدا تجدید بیعت کردند.

وی خطاب به دشمنان نظام گفت: آن روزها که دست خالی، جمعیت اندک و از لحاظ نظامی ضعیف بودیم در مقابل شما و نظام طاغوتی ایستادیم و در 8 سال جنگ تحمیلی با 50 کشور جهان که به عراق تجهیزات می دادند، مبارزه کردیم و پیروز شدیم، اما امروز که به برکت نظام اسلامی به قله های رفیع علمی، فناوری، نظامی و سیاسی رسیده ایم، لحظه ای عقب نشینی نکرده و کوتاه نخواهیم آمد.

امام جمعه بسطام تاکید کرد: ما با ایمان و توکل بر خداوند و زیر سایه رهبری و با وحدت ملت ایران هرگز دست از آرمانهای انقلاب و شهدای گرانقدرمان نخواهیم کشید.

رضوی نسب خطاب به مسئولان با تاکید بر اینکه در تمام تصمیم گیریها دو چیز را به یاد بسپارید گفت: حضور معنادار مردم عزیز در همه مراحل خصوصا پای صندوق های رای و دیگری حضور ملت ولایی و شهید پرور ما با وجود گرانی ها و تحریم ها در تمامی راهپیمایی ها، وظیفه مسئولان را در ارائه خدمت به مردم سنگین تر می کند.

وی خاطر نشان کرد: مردم ولایی بسطام همگام با دیگر ملت شریف ایران اسلامی با حضور باشکوه خود دشمنان اسلام و انقلاب را مایوس کردند و نشان دادند با کوچکترین اشاره رهبر معظم انقلاب جان خود را فدای اسلام و انقلاب خواهند کرد.

امام جمعه بسطام در خاتمه اظهار داشت: با تلاش مسئولین هر چه زودتر مصوبه قانونی شهرستان بسطام اجرا شود.

قبل از مراسم راهپیمایی تعدادی از ورزشکاران بسطامی مسافت 22 کیلومتری را طی کردند.

حضور امام جمعه، رئیس شورای شهر و شهردار در میان دوندگان از حاشیه های این مراسم بود.