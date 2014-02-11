سخنان مستندسازان در اختتامیه جشنواره فجر/ تشکر از جانبازان تا نگرانی برای محیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر، معرفی داوران بخش سینمای مستند امروز در حاشیه اختتامیه سی و دومین جشنواره فجر با یک نماهنگ انجام شد. از میان داوران رامین فاروقی به نمایندگی از هیات داوران در ابتدا گفت: بیانیه هیات داوران بخش مستند به دلیل رعایت زمان بندی حذف شد.

مهدی نورمحمدی که جایزه بهترین دستاورد فنی هنری را دریافت کرد، گفت: محیط زیست و طبیعت سرزمین زیبای ما ایران هم اکنون با چالشی جدی مواجه است و مستندسازان به عنوان دیده‌بان این خطرات محیط زیستی را منتقل می کنند و من امیدوارم که از مستندسازان برای رفع این چالش ها حمایت شود.

در ادامه غلامرضا نعمت پور برنده سیمرغ بهترین تحقیق و پژوهش عنوان کرد: اگر من موفقیتی دارم مدیون تاریخ کهن و فرهنگ غنی لرستان هستم.

مجتبی میرطهماسب برنده سیمرغ بلورین جایزه ویژه هیات داوران تنها به یک بیت شعر اکتفا کرد و گفت: ما را به سخت جانی خود این گمان نبود.

مرتضی رزاق کریمی برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم مستند با تشکر از برگزارکنندگان جشنواره امسال اظهار کرد: من از مسئولان تشکر می کنم که امسال جشنواره را در سطحی متفاوت از دوره های قبل برگزار کردند و از مدیران که با مدیریتی که داشتند با بازگشایی خانه سینما نویدبخش روزهای خوشی برای ما بودند و همچنین از کارگردان فیلمم که علاوه بر کارگردان صاحب وقایع تلخی هم بود، تشکر می کنم.

وی در پایان اظهار کرد: سینمای مغفول مستند بهترین فرصت برای نمایش چهره پلید خشونت برای مردم جهان است. هر فیلم مستند سندی از دوره خود است. همچنین آخرین تشکرم از جانبازان شیمیایی است.