ژنو 2 شکست می خورد/کشورهای ناظر و سازمان ملل شرایط لازم برای موفقیت نشست را فراهم نکردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، علی حیدر وزیر آشتی ملی سوریه شب گذشته اظهار داشت: نشست ژنو 2 در سایه شرایط کنونی به شکست منجر خواهد شد.

وی با بیان این مطلب افزود: اصول و چارچوب هایی که بر اساس آن نشست ژنو 2 تشکیل شد به شکست خواهد انجامید. کشورهای ناظر بر نشست ژنو 2 و سازمان ملل متحد در برگزاری نشست ژنو 2 موفق بودند اما هرگز در فراهم کردن شرایط لاز م برای موفقیت آمیز بودن این نشست موفق نخواهند شد.

در همین راستا بثینه شعبان مشاور سیاسی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در گفتگو با تلویزیون سوریه اظهار داشت: طرح بررسی دو موضوع مبارزه با تروریسم و تشکیل دولت انتقالی به طور همزمان اجتهادی نادرست است.

وی خاطرنشان کرد: هر گونه سخن گفتن از روند سیاسی در سایه تروریسم بی معنی خواهد بود و در وهله نخست باید موضوع مبارزه با تروریسم حل و فصل شود.

دور دوم مذاکرات نشست ژنو 2 روز گذشته با حضور نمایندگان دولت سوریه و مخالفان این کشور و اخضر ابراهیمی برگزار شد اما نتیجه ای در بر نداشت چرا که دولت سوریه خواهان بررسی بند بند بیانیه ژنو 1 به ترتیب و ابتدا بررسی موضوع مبارزه با تروریسم است اما مخالفان سوری به دنبال مطرح شدن بحث تشکیل دولت انتقالی هستند.