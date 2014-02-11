جزئیات مذاکرات مستقیم مخالفان و دولت سوریه در ژنو 2

به گزارش خبرگزاری مهر، دور دوم مذاکرات ژنو 2 میان نمایندگان گروه مخالف و نظام سوریه ساعاتی پیش آغاز شد. این مذاکرات روز گذشته به طور مقدماتی شروع شده بود و اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه به طور جداگانه با نمایندگان هیئت های مخالف و نظام سوریه دیدار و گفتگو کرده بود.

در نشست امروز نمایندگان دو گروه به طور مستقیم در حال مذاکره هستند. خبرگزاری ایتارتاس در این رابطه به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد: اخضر ابراهیمی نمایندگان دو گروه را در اتاقی گردهم آورده است و مذاکرات با میانجیگری وی آغاز شده است.

ابراهیمی در این دیدار همه موضوعات مورد بررسی را به یکباره مطرح کرده است. مبارزه با تروریسم و توقف خشونت ها در سوریه و دولت انتقالی از جمله محورهای مهم در گفتگوی نمایندگان مخالف و دولت سوریه به شمار می رود.

بنا بر اعلام ابراهیمی، مخالفان سوری پیشنهادی را برای حل بحران سیاسی سوریه مطرح کرده اند که قرار است مورد بررسی قرار بگیرد. مخالفان سوری همچنین از ابراهیمی خواسته اند که برای مذاکرات، جدول زمانی مشخص تعیین کنند.

المیادین در این رابطه اعلام کرد که طرفین در آغاز نشست به پیشنهاد نمایندگان دولت سوریه به احترام روح شهدای جنایت روستای معان در استان حماه یک دقیقه سکوت کردند.

"منذر آقبیق" عضو ائتلاف مخالفان سوری اعلام کرد که فرماندهان نظامی مخالفان موسوم به ارتش آزاد به جلسات مذاکره در ژنو خواهند پیوست.

در دیدارهای جداگانه روز گذشته اخضر ابراهیمی با دو طرف، هیچکدام از مواضع پیشین خود عقب نشینی نکردند و طرفین درباره اولویت های اجرای بندهای بیانیه ژنو 1 با یکدیگر اختلاف نظر دارند.

دولت سوریه خواهان توقف خشونت ها پیش از هر مذاکراتی هستند و فیصل مقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه بر این مسئله تاکید کرده است. نمایندگان دولت همچنین از اخضر ابراهیمی خواستند که جنایت روستای معان توسط گروه های تروریستی که به کشته شدن ده ها زن و کودک و پیر منجر شد را محکوم کند.

از سوی دیگر مخالفان سوری نیز که به دنبال کارشکنی بر سر راه حل مسالمت آمیز بحران سوریه هستند بر اجرای گزینشی بندهای بیانیه ژنو 1 تاکید دارند. مخالفان معتقدند تشکیل دولت انتقالی باید مقدمه ای برای دیگر موضوعات مورد بررسی باشد.

این در حالی است که اخضر ابراهیمی به طرفین پیشنهاد کرده است تشکیل دولت انتقالی و توقف خشونت ها هر دو خواسته طرفین به طور همزمان و بدون اولویت قرار دادن هر کدام از آنها مورد بررسی قرار گیرد.

اخضر ابراهیمی قرار است روز جمعه با دیپلمات های آمریکایی و روسیه در ژنو دیدار و گفتگو کند.