به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهوری در حاشیه اجلاس داووس از ارائه تسهیلاتی همچون گاز ارزان قیمت به سرمایه گذاران صنعت پتروشیمی در ایران خبر داده که پیش بینی می شود این جایزه گازی بتواند پای بزرگان پتروشیمی جهان را به صنایع پتروشیمی و پلیمری ایران باز کند.
پتروشیمی جز صنایع پیش قراول صنعت نفت ایران بود که پس از توافق ژنو با کاهش محدودیتها و تحریمهای بین المللی روبرو شده است از این رو پس از آزادسازی صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده های پلیمری ایران به اتحادیه اروپا نام 14 شرکت بزرگ پتروشیمی ایران هم از لیست سیاه تحریم وزارت خزانه داری آمریکا خارج شده است.
بر اساس اهداف صنعت پتروشیمی، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران باید به بیش از 100 میلیون تن در سال افزایش یابد و در این بین بیژن زنگنه وزیر نفت ایران از وقوع دومین جهش در توسعه صنعت پتروشیمی و ارتقای ارزش تولید محصولات پتروشیمی ایران از 20 به 40 میلیارد دلار در سال خبر داده است.
آغاز مذاکرات ایران با غولهای پتروشیمی جهان
با تعلیق تدریجی برخی از تحریمهای بینالمللی، مذاکرات شرکتهای پتروشیمی و به ویژه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با برخی از شرکتهای سرمایه گذار، صاحب لیسانس و دانش فنی، سازنده کالا و تجهیزات، فروشنده قطعات یدکی و کاتالیست آغاز شده است.
عباس شعریمقدم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم با اشاره به آغاز مذاکرات و حتی رفت و آمد برخی از شرکتهای بزرگ پتروشیمی جهان، گفته است: شرکتهای اروپایی از فرانسه، آلمان، دانمارک و سوئیس و شرکتهایی از ژاپن و کره جنوبی که قبلا با ایران کار می کردند مجددا شروع به رفت و آمد به ایران کردهاند اما هنوز قراردادی منعقد نشده است.
در شرایط فعلی شرکت هایی همچون اوده، لورگی و لیوندل بازل آلمان، هیروناشاجی و میتسوئی ژاپن، دایلیم کره جنوبی، هالدو تاپسوی دانمارک، استامی کربن هلند، اکسنس و Ineos فرانسه، آمونیا کازاله سوئیس، سام پترول ترکیه و آی.جی.اس ایتالیا از مهمترین شرکتهای خارجی بوده که در طرحهای در دست اجرای صنعت پتروشیمی ایران به عنوان صاحب لیسانس، پیمانکار اجرایی، مشاور و یا سرمایه گذار با ایران قرارداد دارند.
شعریمقدم مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی با وجود تائید مذاکره با شرکتهای بزرگ پتروشیمی جهان، گفته است: هشدارهای آمریکا علیه همکاری تجاری با ایران، شرکتهای خارجی را در مورد مجاز بودن همکاری با این کشور حتی در زمینههایی که تحریم ها لغو شده سردرگم کرده است.
سیاست پتروشیمی ایران با تعلیق تحریمها
شعری مقدم اواسط بهمن ماه درباره وضعیت صنعت پتروشیمی پس از لغو تحریمها، گفته است: نتیجه حذف تحریمها را به سرعت خواهیم دید ضمن آنکه امیدواریم از نظر تکنولوژی ارتباط قطع شده ایران با اروپا دوباره برقرار شود چرا که این موضوع به نفع هر دو طرف است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه پس از حذف تحریمها با توجه به تبادل اطلاعات تکنولوژی، طرحهای متوقف شده پتروشیمی به سرعت راه میافتند، تصریح کرد: از سوی دیگر با تسریع در انتقال پول می توانیم اجرای طرحها را به سرعت پیش ببریم و تعامل دو طرف بین ایران و اروپا ایجاد میشود که اروپاییها نیز از این تعامل سود میبرند.
محمد حسن پیوندی معاون مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی اخیرا درباره دستاوردهای تعلیق تحریمها بر روند توسعه صنعت پتروشیمی ایران، می گوید: اگر تحریمها در زمینه فروش تکنولوژیهای پتروشیمی به ایران برداشته شود، شرکتهای اروپایی بیشترین سود را خواهند برد.
این عضو هیات میدره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با یادآوری اینکه کشورهای ایتالیا، فرانسه و آلمان به عنوان منتفع شوندگان احتمالی از لغو تحریم پتروشیمی ایران هستند، تاکید کرده است: از نظر تاریخی، صنعت پتروشیمی ایران بیشتر به دلیل تکنولوژی، به بازار اروپا وابستگی دارد.
به گزارش مهر، پتروشیمی ایران در طول 10 سال آینده به حدود 70 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد که در صورت تامین این حجم منابع مالی سالانه تا سقف حدود 50 میلیارد دلار ارزش تولید محصولات پتروشیمیایی کشور افزایش می یابد.
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