مداخله خارجی در سوریه مردود است

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه 25 نفره خبرنگاران تونسی شرکت کننده در مراسم جشن های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه دیدار و گفتگو کردند .



در این نشست معاون عربی و آفریقا ضمن ابراز خرسندی از حضور تیم خبرنگاران تونسی در تهران و فراهم آمدن فرصتی مناسب برای هیأت تونسی جهت درک واقعیات موجود در جامعه ایرانی ، مروری گذرا بر پیشرفت های کشورمان در ابعاد مختلف داشته، روابط دو کشور ایران و تونس را نمونه ای برجسته از روابط ایران با کشورهای حوزه شمال آفریقا بویژه پس از بروز تحولات سیاسی گسترده طی سال های اخیر در این منطقه دانست.



وی همچنین در ادامه با پاسخ به پرسش های خبرنگاران حاضر در جلسه ، به تبیین روابط اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی دو کشور پرداخته ، بر اراده مقامات ایرانی و تونسی نسبت به ارتقای روابط ، تأکید کرد .



معاون وزیر امور خارجه کشورمان همچنین تصویب قانون اساسی جدید تونس ، تشکیل دولت جدید در این کشور و گذر هوشمندانه از مرحله تنظیم قانون اساسی را تبریـک گفته و آن را محصول نـگرش و تـفکر اعتدالی مردم این کشور تـوصیف و بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت تونس در مسیر تحقق اهداف انقلاب آن کشور ، تأکید کرد .



امیر عبداللهیان همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاران ، به تبیین ابعاد مختلف منطقه ای و بین المللی تحولات جاری بویژه در حوزه های فلسطین و سوریه پرداخته و درخصوص سوریه ، ضمن مردود شمردن هرگونه مداخله خارجی در این کشور ، راهکار سیاسی را تنها شیوه ممکن برای خاتمه بحران در سوریه عنوان کرد .