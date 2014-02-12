دیدار دو جانبه نمایندگان روسیه و اخضر الابراهیمی درباره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، هیئت روسی حاضر در ژنو امروز با "اخضر الابراهیمی" دیدار و درباره راه های ممکن برای برون رفت از بحران سوریه با یکدیگر رایزنی کردند.

هنوز جزئیات این نشست منتشر نشده اما به گفته دیپلمات های حاضر در ژنو "گنادی قاتیلف" معاون وزیر امور خارجه روسیه و الابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل، گفتگوهای مهمی را با یکدیگر داشته اند.

این دیدار دو جانبه در حالی انجام شد که روز گذشته دومین روز از دور دوم مذاکرات ژنو میان گروه های شورشی و دولت سوریه بدون رسیدن به نتیجه خاصی پایان یافت.

دولت سوریه معتقد است هدف اصلی گفتگوها باید مبارزه با "تروریسم" باشد اما مخالفان می‌گویند اولویت آنها برکناری بشار اسد رئیس جمهور سوریه است. مخالفین همچنین بر تشکیل یک دولت انتقالی بر اساس بیانیه ژنو یک (سال ۲۰۱۲) تاکید دارند اما دولت سوریه اما هر نوع انتقال قدرت را کاملا رد می‌کند.

اما با وجود این اختلاف نظرها نماینده ویژه سازمان ملل برای بحران سوریه می‌گوید برای این دور از مذاکرات "زمینه مشترکی" فراهم شده است. گزارشگران حاضر در سوریه می گویند موقعیت دولت سوریه از دور قبلی مذاکرات محکمتر شده چرا که نیروهای دولتی توانسته اند مناطق جدیدی را در اختیار خود بگیرند در حالیکه شورشیان مخالف دولت در شمال و شرق سوریه به نبرد با یکدیگر پرداخته اند.