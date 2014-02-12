محمدحسين علي‌نيا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار كرد: همزمان با دهه مبارك فجر و سي و پنجمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي 634 طرح عمراني و خدماتی در خراسان شمالي به بهره برداري رسيد.

به گفته وی از اين تعداد 60 درصد طرح ها در مناطق محروم و روستايي استان اجرا شده بودند.

این مسئول اضافه کرد: براي اجراي این تعداد طرح عمراني و خدماتی در خراسان شمالي اعتباري بالغ بر 640 ميليارد ريال از محل اعتبارات ملي و استاني هزينه شده بود.

علي‌نيا افزود: از تعداد کل این طرح ها، 27 طرح با اعتبار 220 ميليارد ريال در بجنورد، مركز استان به بهره برداری رسید.

وي 31 طرح گازرساني به مناطق روستايي، طرح های مرمت راه هاي روستايي و برق رساني به روستاهاي خراسان شمالي را از جمله مهم ترين طرح هاي به بهره برداري رسيده دهه مبارك فجر امسال در استان عنوان كرد.

گفتنی است، خراسان شمالی با هشت شهرستان دارای 867 هزار نفر جمعیت است که نیمی از این تعداد در روستاهای این استان ساکن هستند.