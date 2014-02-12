اعتراض یک مرجع تقليد به فیلم «رستاخيز»

به گزارش خبرنگار مهر، چهره پردازی از شخصیت‌های مقدس دینی در فیلم «رستاخیز» ساخته احمدرضا درویش اعتراض آیت‌الله العظمی علوی گرگانی از مراجع عظام قم را برانگیخت.

متن بیانیه آیت‌الله العظمی علوی گرگانی به این شرح است:

بسمه تعالی

متأسفانه در آستانه سی و پنجمین بهار انقلاب که با اعتقاد و ایمان مردم و رهبری مراجع عظام مخصوصا امام خمینی رحمه الله به بار نشست، بر خلاف نظر عموم مراجع مبنی‌بر عدم جواز نشان دادن تصویر ذوات مقدسه در فیلم‌ها، در فیلمی در جشنواره فجر این ذوات نشان داده شد. لذا این موضوع نوعی بی‌احترامی و بی‌توجهی به نظر دینی مراجع تقلید می‌باشد و باعث حرمت شکنی عظمت امام‌زادگان بزرگوار خواهد شد و لذا اینجانب این عمل را محکوم می‌کنم.

شکی نیست که اینگونه رفتارها در سایه سهل انگاری وزارت ارشاد محقق شده است که باعث سوءاستفاده برخی فیلم‌سازان شده است و لذا توصیه می‌شود وزارت محترم ارشاد در نظارت‌های خود دقت بیشتری به خرج داده و شرایط و نکات شرعی را رعایت کنند.

طبیعی است عدم توجه به نصایح علما موجب کم‌رنگ شدن اعتماد قشر متدین به دستگاه‌های فرهنگی شده و کم‌رنگ شدن عظمت امامزادگان موجب توبیخ و بلکه عقاب الهی در قیامت خواهد شد و همه مسئولین باید خود را برای جوابگویی در روز حساب آماده کنند.

امید است خداوند شفاعت ذوات مقدسه و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام را نصیب ما و شما کند.

سید محمدعلی علوی گرگانی