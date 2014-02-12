به گزارش خبرگزاری مهر، داوری که چند ماه پیش نخستین بازی خود را با پیراهن تیم ملی ایران انجام داد اکنون یکی از اعضای اصلی تیم ملی ایران است. این سنگربان 26 ساله در گفتگو با فیفا گفت: حضور در جام جهانی بدون شک نقطه برجسته دوران فوتبال من خواهد بود. تا قبل از این صعود به رقابتهای بوندسلیگا بهترین اتفاق زندگی ام بود اما دعوت به حضور در رقابتهای جام جهانی باورنکردنی است، این آرزوی هر بازیکنی است. حضور در جام جهانی من و خانواده ام را بسیار خوشحال خواهد کرد.

رویای جام جهانی

داوری تنها 2 بازی ملی برای ایران در کارنامه خود داد اما رحمان احمدی و حامد لک دو رقیب او برای پوشیدن پیراهن شماره یک تیم ملی ایران به ترتیب با 8 و یک بازی ملی تجربه بیشتری از داوری ندارند. با این حال رقابت هنوز برای پوشیدن شماره یک تیم ملی هنوز پابرجاست.

داوری می گوید: سرمربی هنوز تصمیم قطعی نگرفته است. من مطمئنم او صبر می کند تا ببیند در دیدارهای دوستانه ما چه اتفاقاتی رخ می دهد. این دست من است که بسیار خوب تمرین کنم و در بازی های دوستانه خودم را نشان دهم و بتوانم جایگاه اصلی را از آن خود کنم. بسیار خوشحال می شوم اگر با تیم ملی به برزیل بروم، مهم نیست دروازه بان شماره یک، دو یا سه باشم. از زمانی که به تیم ملی دعوت شدم تمام توانم را برای تیم ملی گذاشتم.

تیم ملی ایران در 2 بازی که داوری به عنوان دروازه بان به میدان رفته شکست نخورده است. او در بازی نخست خود 15 نوامبر مقابل تایلند بازی کرد که ایران با نتیجه 3 بر صفر به پیروزی رسید. داوری در مورد این بازی می گوید: واقعا استرس داشتم و مضطرب بودم که این بسیار برایم عجیب بود چون معمولا قبل از بازی ها کاملا آرام هستم. وقتی سرود ملی ایران پخش شد مو به تنم سیخ شد، این بهترین تجربه من با فاصله در دنیای فوتبال بود. از اینکه برای تیم ملی ایران بازی می کنم بسار خوشحالم.

اوایل ماه آینده میلادی داوری بار دیگر به اردوی تیم ملی ایران ملحق می شود تا دو بازی دوستانه مقابل کویت در 3 مارس و مقابل گینه 2 روز بعد به میدان برود.

چالش های پیش رو

بعد از مشخص شدن قرعه تیم ملی ایران در رقابتهای جام جهانی (آرژانتین، نیجریه و بوسنی در گروه F) داوری می گوید: آرژانتین بدون شک مدعی اصلی صعود از این گروه است. بوسنی هم تیم بسیار خوبی است که بازیکنان بسیار خوبی دارد که چند تای آنها در بوندسلیگا بازی می کنند. و تیم دیگر هم نیجریه است، در مجموع تیم های آفریقایی قوی هستند خصوصا در زمینه فیزیکی. چالش بسیار بزرگی است و خوشحالم 3 بازی بسیار سخت پیش رو داریم.

داوری با برانشوایگ این روزها در قعر جدول بوندسلیگا قرار دارد. آنها از 20 بازی تنها 12 امتیاز کسب کرده اند و کاندیدای اول سقوط به بوندسلیگا 2 هستند. داوری می گوید: ما هنوز بسیار خوش بین هستیم. تا وقتی روی کاغذ شانس دارید نباید از تلاش بایستید. به نظرم ما شانس خوبی برای بقا در بوندسلیگا داریم، خصوصا اینکه در نیم فصل دوم پیشرفت قابل توجهی داشتیم. باید در بازی های بعدی هر چه در توان داریم بگذاریم.