به گزارش خبرنگار مهر، پس از توافق ژنو و تعلیق برخی از تحریم‌های نفتی ایران، شرکت لوک لویل به عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت روسیه بیش از سایر غول های نفت و گاز جهان همچون توتال فرانسه، انی ایتالیا، شل و برتیش پترولیوم انگلیس برای بازگشت به صنعت نفت ایران ابراز تمایل کرده است.



لوان جاگاریان سفیر فدراسیون روسیه در تهران هفته گذشته در گفتگو با مهر با اشاره به مذاکرات لوک اویل روسیه با مسئولان شرکت ملی نفت ایران، از آمادگی این غول نفتی روسها برای بازگشت به صنعت نفت و گاز ایران خبر داده و تاکید کرده بود: لوک اویل منتظر شنیدن پیشنهاد نفتی ایران است.



لوک اویل روسیه که در سال 2003 میلادی در کنار شرکت استات اویل هیدروی نروژ موفق به کشف یکی از بزرگترین بلوک های نفتی در غرب ایران شده بود در نهایت عطای سرمایه‌گذاری در بلوک اناران را با فشارهای بین‌المللی به عطایش واگذار کرد.



در این بین وحید ویگیت الکپروف مدیرعامل شرکت نفتی لوک اویل روز گذشته بار دیگر به منظور بازگشت به صنعت نفت ایران اعلام آمادگی کرد و گفت: لوک اویل آماده است پس از لغو تحریم‌های آمریکا به بازار نفت ایران بازگردد.



این مقام روسی همچنین از آمادگی برای ادامه فعالیت در بلوک نفتی اناران خبر داد و تصریح کرد: با لغو تحریم‌ها به طور مستقل طرح توسعه بلوک نفتی اناران را در مدار بهره برداری قرار خواهیم داد.



لوک اویل دومین شرکت بزرگ نفتی در روسیه است که از نظر مالکیت ذخایر اثبات شده نفت و گاز پس از اکسون موبیل دومین شرکت بزرگ نفتی جهان هم به شمار می رود ضمن آنکه این غول نفتی روسها در بیش از 40 کشور جهان فعالیت نفت و گازی دارد.



مدیرعامل لوک اویل روسیه حتی اخیرا با سفیر ایران در مسکو هم دیدار و گفتگو کرده است و خواستار سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران و مشارکت با شرکت ملی نفت ایران شده است.



در کنار لوک اویل، شرکت زاروبژ نفت روسیه هم برای مشارکت در طرح توسعه یک میدان گازی ایران در نزدیکی عسلویه اعلام آمادگی کرده است.



زاروبژ نفت پائیز سالجاری با ارائه پیشنهادی به شرکت ملی نفت ایران خواستار توسعه میدان تازه اکتشاف شده گازی خیام شده است با این وجود هنوز توافقی برای نحوه توسعه این میدان گازی حاصل نشده و پیش بینی می‌شود به زودی دفتر نمایندگی زاروبژنفت به طور رسمی در تهران گشایش یابد.