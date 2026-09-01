خشم مردم فنلاند از تمدید مخفیانه توافق نظامی با اسرائیل 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، سازمان رادیو و تلویزیون فنلاند فاش کرد که هلسنکی و تلآویو به صورت مخفیانه تفاهمنامه همکاری در زمینه تجهیزات نظامی را تمدید کردهاند. این توافق در اوایل سال ۲۰۲۴ و بدون اعلام رسمی انجام شده است.
در همین راستا، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از روزنامه اقتصادی عبریزبان «گلوبس» اعلام کرد که بخشی از اپوزیسیون فنلاند، تمدید «محرمانه» این تفاهمنامه تا سال ۲۰۳۴ را به شدت مورد انتقاد قرار داده است.
«صوفیا ویرتا»، رئیس حزب اپوزیسیون «اتحادیه سبز»، سیاست دولت فنلاند در این پرونده را «یک ننگ تاریخی» توصیف کرده و رویکرد دولت برای تعمیق روابط با رژیم صهیونیستی، به جای اعمال فشار بیشتر بر این رژیم در سایه جنگ جاری در منطقه، را مورد انتقاد قرار داد.
جنگ افروزی رژیم صهیونیستی در غزه طی سالهای اخیر، خشم عمومی گستردهای را در اروپا و فنلاند برانگیخته و برخی مقامات هلسنکی بر لزوم نظارت دقیق بر توافقهای امنیتی با رژیم صهیونیستی تأکید کردهاند.
تفاهمنامه اصلی بین هلسنکی و تلآویو در سال ۲۰۱۳ امضا شده بود. دولت فنلاند در اوایل سال ۲۰۲۴ پیشنهاد تمدید آن تا سال ۲۰۳۴ را مطرح کرد و این تمدید اخیراً بدون اعلام زمان دقیق آن، به صورت «مخفیانه» نهایی شد. این توافق پیشتر برای دورههای متوالی حدود ۵ ساله تمدید میشد، اما این بار برای یک دوره کامل ده ساله تمدید شده است.
به نوشته روزنامه عبری زبان «معاریو»، این تفاهمنامه شامل همکاری در زمینههای تحقیق و توسعه، خرید تجهیزات دفاعی و تشکیل یک گروه هماهنگی مشترک فنلاندی-صهیونیستی است که سالانه برای بررسی روابط دفاعی دو کشور تشکیل جلسه میدهد.
بر اساس آنچه این روزنامه گزارش داده، قرارداد خرید سامانه پدافند هوایی اسرائیل موسوم به «فلاخن داوود» توسط فنلاند به ارزش حدود ۳۱۷ میلیون یورو که در نوامبر ۲۰۲۳ امضا شد، بزرگترین معامله دفاعی بین دو طرف محسوب میشود. فنلاند اولین کشوری است که در راستای تلاشهایش برای توسعه دفاع هوایی در برابر تهدیدات روسیه، این سامانه را خریداری میکند.
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