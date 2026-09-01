به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیم‌زاده ظهر سه‌شنبه در نشست زیست‌بوم جدید برنامه درسی ویژه معاونان آموزش ابتدایی سراسر کشور در اصفهان اظهار کرد: راهبران آموزشی حلقه وصلی هستند که سیاست‌های کلان را به برنامه عمل در حوزه درسی تبدیل می‌کنند. اگر حمایت و نقش‌آفرینی شما نباشد، به سرمنزل مقصود نخواهیم رسید.

وی ادامه داد: از شما معاونان آموزش ابتدایی سراسر کشور می‌خواهم به‌عنوان مسئولان اصلی اجرای تحول درسی ابتدایی، در کنار هم ایفای نقش کنید و الگویی از همکاری و هم‌افزایی در برنامه تحولی وزارت آموزش و پرورش باشید.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش افزود: وزیر محترم آموزش و پرورش با نگاه تحول‌گرایانه خود، با وجود مسئولیت‌شناسی و شرایط خاصی که تجربه کردیم، پای کار آمدند و از تحول در برنامه درسی حمایت کردند.

حکیم زاده گفت: تبدیل سیاست‌ها به عمل، ایجاد انسجام در برنامه درسی، ارزشیابی و فعالیت‌های تربیتی و راهبری تربیتی معلمان در مدرسه، امروز بر عهده راهبران آموزشی است.

وی اضافه کرد: تغییر نگاه از چه تدریس شده به دانش‌آموز چه یاد گرفته، بومی‌سازی برنامه‌های درسی متناسب با شرایط، اقلیم و بستر هر منطقه و اشاعه فناوری‌های عصر هوش مصنوعی و تحول دیجیتال در مدارس، از مأموریت‌های مهم این عزیزان است.

حکیم‌زاده تأکید کرد: باید فرهنگ برنامه درسی را در مدارس جاری و ساری کنیم و برنامه تحول درسی را به یک فرهنگ تبدیل کنیم. برنامه‌های درسی که پیش‌تر تولید می‌شد، معمولاً به‌دلیل نبود راهبر درسی، بی‌سرپرست بود. از سازمان تولید می‌شد و هر معلمی بر اساس برداشت خود آن را اجرا می‌کرد؛ در نتیجه اهداف تربیتی محقق نمی‌شد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به جشنواره افق‌های نو در تدریس، مهارت‌آموزی و فناوری گفت: آثار از سطح مدرسه به منطقه و سپس به سطح استانی داوری شد. برای ارزیابی با یک ترازو و یک متر، تیمی متمرکز در تهران مأمور شد تا با برنامه مشترک، آثار منتخب استان‌ها را بررسی کند. گروهی که مورد تقدیر قرار گرفتند، پیشگامان این برنامه تحولی خواهند بود.

حکیم‌زاده خاطرنشان کرد: این هسته متمرکز که مملو از اندیشه‌های ناب و تجربه‌های ارزشمند است، در کنار حدود ۴۰۰ هزار مدیر، معاون و آموزگار، می‌تواند موتور محرک تحول باشد. امیدواریم این جلسه سرآغاز تحولی در راستای نگاه فرا راهبردی به فرهنگ تعلیم و تربیت باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه این نشست معاونان آموزش ابتدایی سراسر کشور تجلیل شدند.