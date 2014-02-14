به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که به عنوان تیم اول به رقابت های جام جهانی برزیل صعود کرد تا زمان حضور در این رویداد سه مقطع اردوی آماده سازی را پشت سر خواهد گذاشت که در طول آنها بازی های تدارکاتی را با تیم های مختلف برگزار خواهد کرد.

براین اساس دور جدید تمرینات تیم ملی ایران از روز 10 اسفندماه سالجاری در تهران آغاز خواهد شد و این تیم روز 13 اسفندماه در دیداری تشریفاتی در مرحله مقدماتی جام ملت های آسیا در ورزشگاه انقلاب کرج به مصاف کویت می رود. شاگردان کارلوس کی روش سپس روز 15 اسفندماه در دیداری تدارکاتی در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم ملی گینه خواهند رفت.

تیم ملی فوتبال ایران اردوی بعدی خود را از روز 24 فروردین ماه سال آینده آغاز خواهد کرد و طی آن بازیکنان برای برپایی اردویی تدارکاتی و برگزاری چهار دیدار تدارکاتی راهی آفریقای جنوبی خواهند شد.

ملی پوشان ایران قرار است در این اردو سه بازی تدارکاتی با تیم های باشگاهی آفریقای جنوبی برگزار کنند و سپس به مصاف یکی از تیم های ملی کشورهای همجوار آفریقای جنوبی بروند. این اردو 24 روز به طول خواهد انجامید و بعد از آن بازیکنان به تهران برمی گردند تا چند روز در کنار خانواده هایشان سپری کنند.

مرحله بعدی اردوی تیم ملی فوتبال ایران در اتریش خواهد بود که بازیکنان پس از بازگشت از آفریقای جنوبی و سه روز استراحت در کنار خانواده هایشان راهی اتریش خواهند شد تا در یکی از کمپ های این کشور اردوی آماده سازی 27 روزه ای را برپا کنند.

براساس برنامه ریزی صورت گرفته تیم ملی ایران در این اردو ابتدا به مصاف تیم ملی فوتبال بلاروس خواهد رفت و سپس در دومین دیدار تدارکاتی این اردو به مصاف تیم ملی مونته نگرو می رود. تیم ملی آنگولا سومین حریف تدارکاتی شاگردان کی روش در اردوی اتریش خواهد بود و پس از آن بازیکنان به تهران باز خواهند گشت.

طبق اعلام قبلی فدراسیون فوتبال قرار بود تیم ملی ایران در تهران و قبل از سفر به برزیل یک بازی تدارکاتی داشته باشد که حتی از آفریقای جنوبی به عنوان حریف تدارکاتی تیم ملی نام برده شد اما در تازه ترین اظهار نظر دبیرکل فدراسیون فوتبال نامی از این بازی برده نشد. براساس تازه ترین برنامه تیم ملی ایران در بازگشت از اردوی اتریش و دو روز استراحت در تهران راهی برزیل خواهد شد تا اردوی منتهی به بازیهای جام جهانی را در این کشور برپا کند.

قرار است در صورت فراهم شدن شرایط تیم ملی ایران قبل از آغاز مسابقات جام جهانی یک یا دو بازی تدارکاتی هم در دستور کار داشته باشد که البته هنوز برگزاری این بازی ها و حریفان تدارکاتی تیم ملی مشخص نشده است. شاگردان کی روش در بیستمین دوره رقابت های جام جهانی با تیم هالی ملی نیجریه، آرژانتین و بوسنی و هرزگوین همگروه هستند.