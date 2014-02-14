به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز شمارش معکوس برای تغییرات جدید بنزینی همچون حذف کارمزد، تعیین عوارض 5 درصدی برای فرآورده‌های نفتی و ساماندهی سهمیه‌های ویژه بنزین برخی از خودروها، کارگروه انرژی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به ریاست بیژن زنگنه وزیر نفت آغاز به کار کرد.



در این کارگروه علاوه بر زنگنه وزیر نفت، مجتبی شفیعی رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، حمید چیت چیان وزیر نیرو، محمدباقر نوبخت معاون راهبردی رئیس جمهور و سخنگوی دولت، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور عضویت دارند.



پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می دهد: یکی از مهمترین دستور کارهای کارگروه انرژی، تعیین عوارض آلودگی بر قیمت بنزین به عنوان پرطرفدارترین فرآورده نفتی در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت کشور است.



از این رو در صورت افزایش قیمت بنزین، علاوه بر عوارض 5 درصدی با تصویب نمایندگان دولت در کارگروه ویزه انرژی عوارض دیگری به عنوان عوارض آلودگی برای بنزین مصرفی در شهرهای بالای یک میلیون نفری کشور تعیین خواهد شد.



علاوه بر این، تعیین قیمت حامل‌های مختلف انرژی در قالب اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، بررسی آثار جانبی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، برآورد دقیق از منابع مالی حاصل شده با اصلاح جدید قیمت‌های انرژی، تعیین نظام مالی بخش انرژی در کنار تتدوین برنامه اصلاح مصرف انرژی از دیگر ماموریت‌های این کارگروه انرژی است.



در این بین، اخیرا محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت تدبیر و امید حتی از تثبیت شرایط موجود در ساز و کار قیمتی و غیر قیمتی حامل های مختلف انرژی به ویژه بنزین تا پایان خرداد ماه سال آینده خبر داده است.



این در حالی است که علی مروی نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای سالامی در تشریح جدیدترین سناریوی بنزینی دولت با اشاره به احتمال حذف کارت‌های سوخت، گفته است: در صورتی که قیمت بنزین تک نرخی شود، کارت‌های سوخت حذف می‌شوند.



در همین حال زنگنه اخیرا با رد افزایش 85 درصدی قیمت حامل‌های انرژی همچون گاز و بنزین در سال 93 از افزایش درآمد دولت از محل فروش حامل‌های انرژی به 51 هزار میلیارد تومان برای سال آینده خبر داد و گفت: دولت نگران آسیب اقشار ضعیف مردم از محل افزایش قیمت‌ها است.

به گزارش مهر، هیات وزیران اخیرا به پیشنهاد رئیس‌جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ منظور ایجاد هماهنگی‌های میان‌بخشی و فرابخشی ضروری در تصمیم‌گیری و اجرای امور مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با تشکیل 12 کارگروه تخصصی موافقت کرده است.

این کارگروه‌ها عبارتند از:

1-کارگروه اقتصاد کلان

2- کارگروه تنظیم بازار

3- کارگروه انرژی

4-کارگروه خانوار

5 -کارگروه سلامت

6- کارگروه حمل و نقل

7- کارگروه محیط زیست

8 -کارگروه صنعت و معدن

9-کارگروه امنیت و امور انتظامی

10-کارگروه تدوین محتوا و فراخوان انصراف داوطلبانه

11-کارگروه اطلاع‌رسانی ارتباطات وتبلیغات

12- کارگروه کشاورزی