ناصر رئیسی‌فرد امروز در گفتگو با مهر با اشاره به تجهیز تمامی جایگاه های سوخت کشور برای تغییر احتمالی نرخ، گفت: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از تمام جایگاهداران درخواست کرده است که خود را برای افزایش قیمت بنزین با دو نرخ جدید آماده کنند.



رئیس کانون کارفرمایی جایگاهداران سوخت سراسر کشور با تاکید بر اینکه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هنوز نرخ جدید بنزین را برای اعمال از روز اول اسفند به جایگاهداران اعلام نکرده است، تصریح کرد: اما گمانه زنی ها حاکی از عرضه بنزین با دو نرخ جدید 700 و 1050 تومانی است.



رئیسی فرد با یادآوری اینکه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای تغییر نرخ جایگاه‌ها تنها با یک برنامه نویسی نرم افزاری می تواند تغییر نرخ را اعمال کند، بیان کرد: جایگاهداران سوخت سراسر کشور هم تابع تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های جدید دولت و مجلس ورای اسلامی هستند.



وی همچنین با ارائه پیشنهادی به دولت و مجلس خواستار عرضه تک نرخی بنزین در جایگاه‌ها شد و خاطرنشان کرد: عرضه تک نرخی بنزین فساد و برخی از ناهنجاری را در حاشیه جایگاه های سوخت به حداقل کاهش می دهد.



به گزارش مهر، دكتر حسن روحاني صبحگاه امروز (دوشنبه 28 بهمن) با حضور در ساختمان اصلي وزارت نفت، ضمن ديدار با مديران ارشد صنعت نفت، با آن‌ها به بحث و تبادل نظر پرداخت.



در اين ملاقات كه از ساعات اوليه صبح آغاز شد، دكتر روحاني با همراهي جمعي از وزاء و مسوولان ارشد دولتي از بخش هاي مختلف وزرات نفت بازديد ودر جلسه هيات مديره شركت ملي نفت ايران شركت كرد.



دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل‌های مختلف انرژی، 12 کارگروه تخصصی ستاد هدفمندسازی یارانه ها را تشکیل داد که کارگروه ویژه انرژی به ریاست بیژن زنگنه، وزیر نفت تشکیل شده است.



حال سناریوهای قیمت بنزین سهمیه‌ای 700 تومانی و آزاد 1050 تومانی روی میز دولت قرار گرفته است تا شاید پس از بازدید رئیس جمهور از وزارت نفت و بررسی آخرین تحولات، اخبار مهم در این باره در روزهای آینده اعلام شود.