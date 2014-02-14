سوریه و کره شمالی محور مذاکرات کری در پکن/ اعلام زمان دیدار خانواده های جدا افتاده از جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه از پایان برگزاری دور دوم مذاکرات مقامات دو کره در امروز جمعه در منطقه مرزی پانمونجوم خبر داد که چهارشنبه گذشته پس از هفت سال برگزار شده بود.



آسوشیتد پرس نیز از سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به پکن با هدف اعمال فشار بر کره‌ شمالی برای بازگشت بر میز مذاکرات شش جانبه و همچنین رایزنی با شی جینپینگ رئیس جمهوری چین به منظور پایان دادن مناقشات ارضی خود با ژاپن خبر داد.



همچنین همزمان با افزایش اختلافات در زمینه بحران سوریه انتظار می رود که کری در این سفر با رئیس جمهوری چین درباره بحران سوریه نیز گفتگو کند.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، وزیر امور خارجه آمریکا ضمن استقبال از برگزاری مذاکرات عالیرتبه میان دو کره و طرح دیدار خانواده‌ های جداافتاده جنگ تاکید کرد که واشنگتن هرگز پیونگ یانگ را به عنوان یک کشور هسته‌ ای نمی پذیرد و کره شمالی باید" گام ملموسی" را در زمینه خلع سلاح پیش از آغاز مذاکرات بردارد.



خبرگزاری رسمی کره شمالی نیز اعلام کرد که دو کره موافقت خود را برای دیدار خانواده های جدا افتاده از جنگ در روزهای 20 تا 25 فوریه (اول اسفند تا ششم اسفند) اعلام کردند.



در دومین دور مذاکرات مقامات عالیرتبه دو کره، پیونگ یانگ و سئول موافقت خود را برای پایان اقدامات تحریک آمیز که باعث سلب اعتماد طرفین می شود، اعلام کردند.



در این بیانیه آمده است که مقامات ارشد کره شمالی و جنوبی تصمیم گرفتند تا مذاکرات همچنان ادامه یابد و تلاشهای مستمری در زمینه بهبود روابط دو کره انجام شود.



رویترز گزارش داد مقامات کره‌ شمالی و کره‌ جنوبی در این نشست درباره روشهای کاهش تنش‌ ها و بهبود روابط دوجانبه گفتگو کردند.

مشاور امنیت ملی رئیس‌ جمهوری کره جنوبی و فرد شماره دو حزب حاکم کره شمالی ریاست این نشست را که یک روز پیش از ورود جان کری به سئول انجام شد، برعهده داشتند.



پیش از برگزاری این نشست "کیم کیونگ هیون" معاون مشاور امنیت ملی کره جنوبی اعلام کرد فرصت مناسبی برای ایجاد فصل جدید در روابط دو کره ایجاد شده است و امیدوارم که این فرصت ها در نشست سه روزه مورد توجه قرار گیرد.



این نشست در حالی برگزار شد که سفیر کره شمالی در سازمان ملل در یک کنفرانس خبری در ژنو اعلام کرد رزمایش های خصمانه و خطرناک آمریکا و کره جنوبی مانع اصلی صلح در شبه جزیره کره است.



با وجود تاکید کره شمالی بر لزوم ازسرگیری مذاکرات با کره جنوبی و آمریکا درباره مسائل هسته ای، سئول و واشنگتن خواستار برداشتن قدمهای شفاف پیونگ یانگ در زمینه توقف تسلیحات هسته ای خود شدند.



این نشست درحالی برگزار می شود که رزمایش آمریکا و کره جنوبی از اواخر فوریه انتقادهای گسترده پیونگ یانگ را به همراه داشته است و کره شمالی درباره لغو دیدار خانواده‌ های جدا افتاده در جنگ هشدار داده است.