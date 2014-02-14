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۲۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۴۴

ادینهو:

بازیکنان مس برای شکست تراکتورسازی متحد شده اند/ جام را در کرمان حفظ می کنیم

بازیکنان مس برای شکست تراکتورسازی متحد شده اند/ جام را در کرمان حفظ می کنیم

کرمان – خبرگزاری مهر: مهاجم برزیلی مس کرمان با اشاره به دیدار این تیم مقابل تراکتور سازی گفت: از مردم می خواهیم از تیم حمایت کنند تا بتوانیم جام را در کرمان نگاه داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، ادینهو ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: آنچه که مس را متحول کرده است اقدامات روانشناسانه لوکا بود زیرا این مربی توانست اراده و امید را به تیم باز گرداند و به همین دلیل امروز در فینال جام حذفی هستیم.

وی لوکا را استاد بردن فینال جام حذفی دانست و گفت: دو بار جام توسط لوکا گرفته شده است و این بار برای سومین بار در کرمان جام حذفی را  با هدایت لوکا می بریم و به وی و مردم کرمان می دهیم.

این مهاجم برزیلی گفت: تمام سعی خودم را می کنم که برنده این بازی باشیم و سعی می کنم گل بزنم اما در هر صورت گل زنی تا حدود زیادی به عملکرد دیگران بسته است و امیدوارم امروز شانس با ما یار باشد.

وی گفت: در صورتیکه این جام را ببریم تلخی های لیگ برتر را کم می کنیم و بازیکنان هم امیدوارانه به سایر بازیها نگاه می کنند.

کد مطلب 2235842

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