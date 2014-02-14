تراکتورسازی قهرمان جام حذفی ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران را تیم‌های مس کرمان و تراکتورسازی تبریز از ساعت 16:10 امروز جمعه به قضاوت یدالله جهانبازی در ورزشگاه شهیدباهنر کرمان برگزار کردند که این بازی در پایان با برتری یک بر صفر تراکتورسازی به پایان رسید. سعید دقیقی در دقیقه 51 زننده تنها گل این بازی بود.

دو تیم بازی را با سرعت خوبی آغاز کردند و اگرچه بازی توپ در لحظاتی عجولانه ضربه خورد ولی برای فینال بد نبود به خصوص اینکه روی دروازه‌ها فرصت‌های خوبی ایجاد شد و هر دو تیم به فکر گلزنی در چنین بازی حساسی بودند.



در دقیقه هشتم این دیدار یک ضربه کاشته پشت محوطه جریمه تراکتورسازی برای مس گرفته شد ولی این بار ادینیو ضربه خود را به داخل چارچوب دروازه حریف نزد. بعد از چند دقیقه گردش توپ در میانه میدان در دقیقه 17 دیدار یک ضربه کاشته نصیب تراکتورسازی شد که این بار کریمی ضربه خود را به بیرون از چارچوب دروازه زد.



در دقیقه 23 بازی بود که استادیوم روی ضربه پای چپ و دیدنی ادینیو از گوشه سمت چپ محوطه جریمه تراکتورسازی نیم خیز شد اما تیر عمودی دروازه مانع گلزنی این مهاجم برزیلی شد تا بازی همچنان بدون گل به روند خود ادامه دهد.



از اواسط این نیمه بود که بازی کیفیت خود را از دست داد و با وجود اینکه مس برتری اندکی بر حریف خود داشت اما تغییری در شرایط بازی ایجاد نشد تا این نیمه در نهایت با تساوی بدون گل خاتمه یابد.

نخستین خطر نیمه دوم را جواد کاظمیان روی دروازه مس ایجاد کرد. دفع ناقص بازیکنان مس به این مهاجم رسید ولی او با ضربه نه چندان دقیق خود قدر این فرصت را ندانست. تراکتورسازی در دقیقه 51 به گل رسید. نفوذ کریم انصاریفرد و پاس عرضی او در گوشه چپ محوطه جریمه مس باعث شد تا سعید دقیقی در دهانه دروازه توپ را به گل تبدیل کند. در این صحنه توپ به نوعی به پای دقیقی خورد و به تیر مخالف رفت.

بعد از این گل تیم مس تلاش خود را دو چندان کرد تا با دوندگی فراوان در همه نقاط زمین حیف حریف را تحت فشار قرار دهد. در دقیقه 67 این بازی حسین خانی یک ضربه فنی را از پشت محوطه جریمه روانه دروازه لک کرد که توپ او به شکل خطرناکی از روی دروازه تراکتورسازی به خارج رفت.

ادینیو که همچنان خطرناک‌ترین بازیکن تیم مس به نظر می رسید در دقیقه 78 بازی با ضربه سر خود دروازه حریف را تهدید کرد. در دقیقه 79 نوبت به حسن‌زاده رسید تا کار را به تساوی بکشاند ولی او هم ضربه خود را در گوشه راست محوطه تراکتورسازی به بیرون زد.

در دقیقه 85 بازی شیث رضایی با اشتباه وحشتناک خود توپ را به انصاریفرد سپرد اما ضربه مهاجم انصاریفرد به شکل خطرناکی از کناره دروازه مس به بیرون رفت. پس از آن بازیکنان مس سراسیمه حملات احساسی را روی دروازه تراکتورسازی ایجاد کردند که هیچ کدام تاثیرگذار نبود تا تراکتورسازی جشن قهرمانی را در حاشیه کویر بر پا کند.