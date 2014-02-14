دقیقی و سالاری بازیکنان فنی و اخلاق فینال شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید دقیقی بعد از پایان دیدار نهایی جام حذفی باشگاههای ایران به عنوان فنیترین بازیکن میدان برگزیده شد و جایزه ویژه خود را از نماینده شرکت نفت سپاهان و مهدی تاج رئیس سازمان لیگ ایران دریافت کرد. همچنین فرهاد سالاری بازیکن تیم مس کرمان جایزه اخلاق را به خود اختصاص داد.
دیدار نهایی جام حذفی باشگاههای ایران را عصر امروز جمعه تیمهای مس کرمان و تراکتورسازی در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برگزار کردند که در پایان تیم تراکتورسازی با یک گل برابر حریف خود برنده شد و جام را بالای سر برد.
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