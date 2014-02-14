  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۲۱

در پایان دیدار مس و تراکتورسازی؛

دقیقی و سالاری بازیکنان فنی و اخلاق فینال شدند

دقیقی و سالاری بازیکنان فنی و اخلاق فینال شدند

بعد از پایان دیدار فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران مهاجم تیم تراکتورسازی و بازیکن تیم مس به ترتیب عناوین فنی و اخلاق این دیدار را به خود اختصاص دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید دقیقی بعد از پایان دیدار نهایی جام حذفی باشگاههای ایران به عنوان فنی‌ترین بازیکن میدان برگزیده شد و جایزه ویژه خود را از نماینده شرکت نفت سپاهان و مهدی تاج رئیس سازمان لیگ ایران دریافت کرد. همچنین فرهاد سالاری بازیکن تیم مس کرمان جایزه اخلاق را به خود اختصاص داد.

دیدار نهایی جام حذفی باشگاه‌های ایران را عصر امروز جمعه تیم‌های مس کرمان و تراکتورسازی در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برگزار کردند که در پایان تیم تراکتورسازی با یک گل برابر حریف خود برنده شد و جام را بالای سر برد.

کد مطلب 2235972

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها