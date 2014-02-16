یک میلیون و 100 هزار خودرو در سال 93 تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحی نیا عصر شنبه در نشستی با برخی از مدیران واحدهای قطعه ساز در استان سمنان در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان ضمن بیان اینکه شرکت های خودروساز مشکلات خاص خود را دارند گفت: با توسعه تولیدات و رشد فعالیت های خودروسازی در کشور بسیاری از مشکلات برطرف می شود.

وی افزود: حداکثر زمان باز پرداخت مطالبات قطعه سازان بین سه تا چهار ماه است.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، وجود بی عدالتی در پرداخت ها را رد کرد و گفت: واحدهایی که در این زمینه مشکل دارند مکاتبه کنند تا پیگیری شود.

صالحی نیا با اشاره به ضرورت توجه بیش از پیش بانک‌ها در تأمین مالی و ارائه تسهیلات از آنها خواست تا برای حل مشکلات این بخش از اقتصاد کشور حضور پررنگ‌تری داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به عملکرد تسهیلات اعطایی از سوی منابع صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: از مجموع 9.8 میلیارد دلار طرح معرفی شده، تاکنون 1.8 میلیارد دلار معادل 20 درصد گشایش شده است همچنین از مجموع هشت هزار میلیارد ریال طرح معرفی شده نیز تاکنون 1.6 هزار میلیارد ریال معادل 20 درصد پرداخت شده است.

به گفته معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، همچنین از مجموع 94 هزار میلیارد ریال سرمایه در گردش معرفی شده تاکنون 19 هزار میلیارد ریال معادل 20 درصد پرداخت شده است.

صالحی نیا همچنین سخنان خود به برخی مسائل و مشکلات بخش صنعت پرداخت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان نیز در این نشست در گزارشی افزود: 127 طرح برای دریافت تسهیلات به صندوق توسعه ملی معرفی شده است.

علی پورنبوی با بیان اینکه از این تعداد 114 طرح به بانک معرفی شده است گفت: تاکنون 16 طرح به مرحله عقد قرارداد رسیده است.

وی حجم مطالبات واحدهای قطعه ساز در استان سمنان از شرکت های خودرو ساز را 630 میلیارد ریال اعلام کرد.

در این نشست مسئولان واحدهای قطعه ساز استان سمنان مسایل و مشکلات خود را مطرح که مطالبات از واحدهای خودروساز از مهمترین این مشکلات بود.