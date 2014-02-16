کشف یک میلیون و 900 هزار مواد محترقه در مرز/ کشفیات 95 درصد کاهش یافت

سردار احمد گراوند در گفتگوبا خبرنگار مهر اظهار داشت: از بیستم آذرماه تا بیستم بهمن ماموران مرزبانی موفق شدند یک میلیون و 900 هزار انواع مواد محترقه غیرمجاز را در مرزهای شمال غرب و غرب کشور کشف و ضبط کنند. قاچاقچیان و سودجویان قصد داشتند این مواد محترقه بعضا خطرناک را برای چهارشنبه آخر سال وارد کشور کرده و این محموله ها را به مرکز کشور منتقل کنند. در مورد کشفیات اخیر نیز تعدادی متهم دستگیر و به همراه کشفیات تحویل مقامات قضایی شدند.

وی ادامه داد: میزان کشفیات مواد محترقه نسبت به مدت مشابه سال قبل 95 درصد کاهش نشان می دهد.

به گفته جانشین فرمانده مرزبانی، مرزبانان با اجرای طرح های ویژه در ماههای پایانی سال از ورود مواد محترقه به کشور جلوگیری می کنند. در این طرح که در حال حاضر اجرا می شود مرزبانان با رصد نقاط کور و صعب العبور مرزهای غربی از ورود کوله بری یا قاچاق مواد محترقه به وسلیه چارپایان جلوگیری می کنند.قاچاق این مواد علاوه بر خسارات جانی و مالی، موجب خروج ارز از کشور می شود.

قاچاق اینگونه مواد علاوه بر خسارات جانی و مالی سبب خروج ارز از کشور می‌شود. وی در پایان افزود: در راستای حفظ و مراقبت از کشور و به منظور جلوگیری از ورود هر گونه کالای قاچاق به داخل کشور، مردم با مشاهده موارد مشکوک می‌توانند به ماموران مرزبانی اطلاع دهند. - See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921126000420#sthash.YtNIf2JY.dpuf

قاچاق اینگونه مواد علاوه بر خسارات جانی و مالی سبب خروج ارز از کشور می‌شود. - See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921126000420#sthash.YtNIf2JY.dpuf

گراوند از مردم خواست در صورت اطلاع از ورود کالای قاچاق موضوع را به مرزبانان اطلاع دهند.