سجادی شرایط انتخابات چهار فدراسیون را تشریح کرد/ کار سخت در اینچئون

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله سجادی در مورد آخرین وضعیت فدراسیون‌های اسکی و تیراندازی، ضمن بیان مطلب فوق گفت: در روز برگزاری مجمع فدراسیون اسکی، دو سوم اعضای مجمع این فدراسیون به دلیل موافقت نبودن با برنامه‌های کاندیداها در مجمع حضور نیافتند که این کار شایسته‌ای نبود. بهتر بود اعضا حضور می‌یافتند و رای نمی‌دادند. البته این حق مجمع است زیرا سهامدار اصلی فدراسیون محسوب می‌شود. در این شرایط قرار شد دوباره ثبت نام در این فدراسیون صورت گیرد و کسانی که توانایی اداره آن را دارند کاندیدای ریاست شوند.

وی در مورد وضعیت فدراسیون تیراندازی هم اظهار کرد: این فدراسیون هم 5 نامزد داشت که 2 نفر مسئول بودند، 2 نفر بازنشسته و یک نفر نماینده مجلس که طبق دو نامه بازرسی قرار شد بازنشسته‌ها، دو شغله‌ها و اعضای شورای شهر و مجلس شورای اسلامی کاندیدای ریاست فدراسیون‌ها نشوند.

معاون ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان اضافه کرد: ما با این 5 نفر صحبت کردیم. بحث حضور دو بازنشسته در انتخابات منتفی است، آن دو مسئول هم نخواستند از سمت‌های خود کناره گیری کنند و در نهایت نماینده مجلس که خودش رئیس فدراسیون نیز بوده، برای حضور در مجمع و ثبت نام به عنوان رئیس باید مجوزهای لازم را بگیرد. البته در این شرایط ما ناگزیر هستیم دوباره آگهی دهیم و ثبت نام‌ها مجددا آغاز شود.

وی در مورد وضعیت دنیامالی هم یادآور شد: ایشان از شورای شهر تهران استعفا داده و برگه ثبت شده آن را به ما ارائه کرد. همچنین تعهدی در بازرسی کل کشور داده که اگر استعفایش پذیرفته نشد، از سمتش در فدراسیون قایقرانی کناره‌گیری کند. در مجمع عمومی ایشان این حرف را بیان کردند و تا آخر هفته فرصت دارند که موافقت با استعفای خود را ارائه کنند.

سجادی در مورد وضعیت ناطق‌نوری رئیس فدراسیون بوکس هم تاکید کرد: طبق قوانین افرادی که در هر سازمانی مسئولیت دارند و دوباره برگشت به کار را دریافت می‌کنند، باید برای اخذ سمتی دیگر مجوز بگیرند. آقای ناطق نوری هم کارمند وزارت بهداشت و درمان هستند که از طرف وزیر تقاضایی در هیات دولت مطرح و در کمیسیون اجتماعی در مورد آن تصمیم گیری شد که به علت سن بالای 70 سال با حضورش در فدراسیون بوکس موافقت نشده است.

وی در بخش دیگری از گفتگویش با برنامه رادیو ورزش صبح روز یکشنبه در مورد بودجه وزارت ورزش و جوانان و اینکه آیا این بودجه نظر مسئولان را جلب کرده است، تاکید کرد: بودجه ما به دو بخش جاری و عمرانی تقسیم می شود. بودجه جاری به حضور تیم‌ها در مسابقات مختلف باز می‌گردد.

معاون ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان اضافه کرد: سال آینده فعالیت‌های گسترده‌ای داریم و باید در چند رویداد از جمله جام جهانی، المپیک جوانان، مسابقات داخل سالن آسیا و بازی‌های آسیایی اینچئون کره‌جنوبی که از همه مهمتر است، شرکت کنیم. همچنین فدراسیون‌ها، مسابقات قهرمانی جهان و آسیا را در پیش دارند و بعضی از آنها نیز باید در مسابقات انتخابی المپیک به میدان بروند.

وی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: سال 93 و 94 سال‌های شلوغی در ورزش کشور است که برای انجام امور نیاز به اعتبارات لازم داریم. تیم‌ها برای پیشرفت و موفقیت اردوهای داخلی و خارجی را پیش بینی کرده‌اند و ما باید در بازی‌های آسیایی اینچئون که برای ما بسیار سخت و مشکل است، در خانه حریفی به میدان برویم که در اکثر رشته‌هایی که ایران شانس مدال‌آوری دارد، آنها نیز مدعی کسب مدال هستند.

سجادی در مورد بودجه عمرانی هم اینگونه توضیح داد: تعداد زیادی از پروژه‌های عمرانی و نیمه تمامی وجود دارد که اکثر آنها پروژه‌های ملی و بزرگ هستند، برخی از این پروژه‌ها 15 تا 20 سال است هنوز تکمیل نشده و اگر هر چه زودتر تکلیفشان روشن نشود و تا یکی دو سال آینده ساماندهی لازم برایشان صورت نگیرد، خود ساختمان از بین می‌رود.

وی اضافه کرد: با توجه به این مسائل، ورزش کشور نیاز به بودجه‌ای دارد تا بتواند در این دو بخش عملکرد خوبی داشته باشد. مسئولان و نمایندگان مجلس هم همیشه به ورزش عنایت ویژه‌ای داشته‌اند و در حال حاضر اعتبارات ورزش نسبت به بخش‌های دیگر ضعیف‌تر است و باید با توجه به حضور و تاثیر آن در جامعه حداقل‌ها فراهم شود.